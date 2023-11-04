Видео ⟩ В Риге водитель протаранил фонарный столб

Тяжелый бетонный столб разрушил переднюю часть автомобиля. К счастью, врачи пришли к выводу, что травмы водителя, учитывая обстоятельства происшествия, оказались относительно незначительными.

"Медики осмотрели одного пострадавшего, который был доставлен в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии", - рассказал представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Некоторые жители близлежащих домов уже не обращают особого внимания на шум на улице. Для тех, кто живет рядом с главной улицей города, сирены экстренных служб и другие звуки являются почти ежедневным явлением.

Учитывая, что мужчину доставили в больницу, полицейские не смогли проверить концентрацию алкоголя в крови водителя на месте.

Обследованием займутся сотрудники больницы. В зависимости от того, сколько нарушений может быть доказано, будет принято решение о наказании водителя. Ответственность придется нести и за порчу имущества третьего лица - в данном случае города.

Видео: Сюжет программы Degpunktā