Видео ⟩ В Риге водитель протаранил фонарный столб

Вечером в четверг, 2 ноября, водитель Volkswagen, мчался по улице Бривибас и врезался в фонарный столб на обочине улицы. Бетонная конструкция упала на автомобиль. Медики доставили пострадавшего водителя в больницу, сообщает программа Degpunktā.
Тяжелый бетонный столб разрушил переднюю часть автомобиля. К счастью, врачи пришли к выводу, что травмы водителя, учитывая обстоятельства происшествия, оказались относительно незначительными.
"Медики осмотрели одного пострадавшего, который был доставлен в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии", - рассказал представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
Некоторые жители близлежащих домов уже не обращают особого внимания на шум на улице. Для тех, кто живет рядом с главной улицей города, сирены экстренных служб и другие звуки являются почти ежедневным явлением.
Учитывая, что мужчину доставили в больницу, полицейские не смогли проверить концентрацию алкоголя в крови водителя на месте.
Обследованием займутся сотрудники больницы. В зависимости от того, сколько нарушений может быть доказано, будет принято решение о наказании водителя. Ответственность придется нести и за порчу имущества третьего лица - в данном случае города.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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