"Ситуация не патовая". Зеленский ответил на статью Залужного о положении дел на фронте

Как сказано в публикации, в администрации президента США Джо Байдена также озабочены тем, что у Украины заканчиваются силы — в то время, как у России они «кажутся бесконечными».

Контекст Фото: BBC

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Война Израиля с ХАМАС отвлекает мир от Украины

Правительство США также озабочено тем, что после нападения ХАМАС на Израиль война в Украине привлекает меньшее внимание, что может усложнить одобрение дополнительной помощи для Киева, сообщают источники NBC News.

Урсула фон дер Ляйен и Зеленский в Киеве Фото: Reuters

При этом администрация Байдена не видит никаких признаков того, что российский президент Владимир Путин готов к переговорам с Россией, продолжают авторы.

По данным источников, западные чиновники говорят, что Путин надеется «пересидеть Запад», то есть продолжать войну, пока западные страны не прекратят оказывать Украине военную помощь — или такая помощь станет слишком дорогой.

Публично в США отрицают, что подталкивают Украину к переговорам, и что подобные обсуждения вообще имели место.

В субботу о том же заявил и Зеленский.

«Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, США», — сказал президент на пресс-конференции.

«Чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то ей отдавали — не будет такого», — подчеркнул он.

При этом Зеленский признал, что война Израиля против ХАМАС смещает фокус внимания международного сообщества и несколько отодвигает Украину на второй план.

«Понятно, война на Ближнем Востоке, этот конфликт, забирает фокус. Я считаю, что это одна из целей РФ была. Сейчас понимаем, что фокус на Украину будет уменьшен. И это факт. И мы видим это по результатам», — сказал президент Украины.