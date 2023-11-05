Вс, 5.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото и видео ⟩ Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга. У него в заложниках четырехлетний ребенок

Дополнено
rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Полиция Германии
Полиция Германии Фото: Скриншот с Telegram канала Медуза

Вечером в субботу, 4 ноября, на летное поле в аэропорту Гамбурга (Германия) прорвалась машина, в которой находится вооруженный человек, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на немецкую полицию.

По данным немецких СМИ, в субботу вечером мужчина проехал на летное поле аэродрома. Водитель дважды выстрелил в воздух. После чего он бросил две горящие бутылки, так называемые коктейли Молотова. Полиция сообщила, что во время инцидента никто не пострадал.

Как сообщает "Медуза", мужчина держит в автомобиле заложника - четырехлетнего ребенка.

Жена мужчины, который находится за рулем машины, связалась с полицией и заявила о похищении детей, пишет Русская служба BBC.

Авиасообщение в Гамбурге полностью остановлено. Из-за инцидента не могут вылететь или приземлиться 27 самолетов.

По состоянию на утро 5 ноября полицейская операция продолжается, правоохранительные органы ведут переговоры с преступником, сообщает Bild.

По информации немецких СМИ, мужчина забаррикадировался в автомобиле со своей четырехлетней дочерью. Он требует, чтобы им разрешили улететь в Турцию.

Hamburger Morgenpost сообщает, что произошедшее связано со спором об опеке.

Как пишет "Медуза", в полиции отметили, что считают хорошим признаком, что переговоры велись всю ночь. В правоохранительных органах надеются, что ситуацию удастся урегулировать мирным путем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх