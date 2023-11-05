Вечером в субботу, 4 ноября, на летное поле в аэропорту Гамбурга (Германия) прорвалась машина, в которой находится вооруженный человек, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на немецкую полицию.
Фото и видео ⟩ Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга. У него в заложниках четырехлетний ребенок
По данным немецких СМИ, в субботу вечером мужчина проехал на летное поле аэродрома. Водитель дважды выстрелил в воздух. После чего он бросил две горящие бутылки, так называемые коктейли Молотова. Полиция сообщила, что во время инцидента никто не пострадал.
Как сообщает "Медуза", мужчина держит в автомобиле заложника - четырехлетнего ребенка.
Жена мужчины, который находится за рулем машины, связалась с полицией и заявила о похищении детей, пишет Русская служба BBC.
Авиасообщение в Гамбурге полностью остановлено. Из-за инцидента не могут вылететь или приземлиться 27 самолетов.
Bewaffneter rast auf Vorfeld: Amok-Alarm am Hamburger Flughafen! Die Polizei ist im Großeinsatz https://t.co/rt7tSPSdMQ #Amok #Hamburg #Flughafen pic.twitter.com/nFbOgxb9Rm— Marco Zitzow (@MarcoZitzow) November 4, 2023
По состоянию на утро 5 ноября полицейская операция продолжается, правоохранительные органы ведут переговоры с преступником, сообщает Bild.
По информации немецких СМИ, мужчина забаррикадировался в автомобиле со своей четырехлетней дочерью. Он требует, чтобы им разрешили улететь в Турцию.
Hamburger Morgenpost сообщает, что произошедшее связано со спором об опеке.
Как пишет "Медуза", в полиции отметили, что считают хорошим признаком, что переговоры велись всю ночь. В правоохранительных органах надеются, что ситуацию удастся урегулировать мирным путем.
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