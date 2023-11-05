Видео ⟩ Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга. У него в заложниках четырехлетний ребенок

По данным немецких СМИ, в субботу вечером мужчина проехал на летное поле аэродрома. Водитель дважды выстрелил в воздух. После чего он бросил две горящие бутылки, так называемые коктейли Молотова. Полиция сообщила, что во время инцидента никто не пострадал