Видео ⟩ Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга. У него в заложниках четырехлетний ребенок

Вечером в субботу, 4 ноября, на летное поле в аэропорту Гамбурга (Германия) прорвалась машина, в которой находится вооруженный человек, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на немецкую полицию.
По данным немецких СМИ, в субботу вечером мужчина проехал на летное поле аэродрома. Водитель дважды выстрелил в воздух. После чего он бросил две горящие бутылки, так называемые коктейли Молотова. Полиция сообщила, что во время инцидента никто не пострадал
Как сообщает "Медуза", мужчина держит в автомобиле заложника - четырехлетнего ребенка. По сообщениям других СМИ, детей может быть двое.
Жена мужчины, который находится за рулем машины, связалась с полицией и заявила о похищении детей, пишет Русская служба BBC.
Авиасообщение в Гамбурге полностью остановлено. Из-за инцидента не могут вылететь или приземлиться 27 самолетов.
Bewaffneter rast auf Vorfeld: Amok-Alarm am Hamburger Flughafen! Die Polizei ist im Großeinsatz https://t.co/rt7tSPSdMQ #Amok #Hamburg #Flughafen pic.twitter.com/nFbOgxb9Rm— Marco Zitzow (@MarcoZitzow) November 4, 2023
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