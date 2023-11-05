ВСУ ударили ракетами по заводу "Залив" в Керчи и повредили российский корабль. Что известно

До этого назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов утверждал, что силы ПВО сбили в районе Керчи несколько ракет. В его посте в телеграме было сказано, что «часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», пострадавших при этом не было.

Одновременно в соцсетях начали появляться видео, на которых были видны пролетающие в направлении завода ракеты и сильный пожар.

После 24:00 по московскому времени Минобороны РФ заявило, что удар по заводу был нанесен 15-ю ракетами, 13 из которых были сбиты.

Некоторые украинские источники утверждают, что на самом деле число ракет было гораздо меньше. По сведениям украинских военных репортеров Юрия Бутусова и Андрея Цаплиенко, две ракеты были сбиты, а еще две попали в цель.

«В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе», — сказано в сообщении, которое цитирует Интерфакс.

О том, какой именно корабль пострадал, не сообщается.

Фото: BBC