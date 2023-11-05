ВСУ ударили ракетами по заводу "Залив" в Керчи и повредили российский корабль. Что известно

В субботу вечером украинская армия нанесла ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" им. Б. Е. Бутомы в Керчи и повредила находившийся там российский корабль, подтвердило Министерство обороны России.
До этого назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов утверждал, что силы ПВО сбили в районе Керчи несколько ракет. В его посте в телеграме было сказано, что «часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», пострадавших при этом не было.
Одновременно в соцсетях начали появляться видео, на которых были видны пролетающие в направлении завода ракеты и сильный пожар.
После 24:00 по московскому времени Минобороны РФ заявило, что удар по заводу был нанесен 15-ю ракетами, 13 из которых были сбиты.
Некоторые украинские источники утверждают, что на самом деле число ракет было гораздо меньше. По сведениям украинских военных репортеров Юрия Бутусова и Андрея Цаплиенко, две ракеты были сбиты, а еще две попали в цель.
«В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе», — сказано в сообщении, которое цитирует Интерфакс.
О том, какой именно корабль пострадал, не сообщается.
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Что говорит Украина
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что удар по заводу «Залив» нанесла украинская тактическая авиация.
По его данным, которые не подтверждены независимыми источниками, в этот момент там находился «один из самых современных кораблей ЧФ РФ — носитель крылатых ракет „Калибр“».
Олещук намекнул, что для удара ВСУ применили крылатые ракеты SCALP (французский вариант британских ракет Storm Shadow), которые запускаются с украинских военных самолетов.
«Молодцы, как SCALРелем прошлись!» — написал Олещук в своем телеграме.
«Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за „Москвой“», — пишет он — и отмечает, что украинские военные «ждут официального подтверждения результатов» удара.
До этого телеграм-канал Центра Стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что «Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода „Залив“ во временно оккупированном Крыму».
Центр Национального Сопротивления Украины опубликовал видео, на котором, по его утверждению, показан пожар на Керченском судостроительном заводе.
«Залив» — одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе, там с 2020 года ведется строительство кораблей для ВМФ России.
Ранее ВСУ уже не раз наносили удары по российским военным объектам в аннексированном Крыму, из-за чего, как сообщали СМИ, российское командование приняло решение перебросить некоторые корабли Черноморского флота из Севастополя в другие порты Черного моря.
В сентябре ВСУ нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, а так же по севастопольскому судоремонтному заводу, в результате чего были повреждены два российских корабля.