Видео ⟩ Ночью в центре Риги сгорела BMW

Как сообщает Sadursme.lv, пламя охватило автомобиль BMW X6.

По информации читателей RUS TVNET, в центре города наблюдалось сильное задымление, на месте происшествия работали пожарные, прибыли также Служба неотложной медицинской помощи и полиция.

"Все в вонючем дыму, приехали "скорая", полиция, пожарные", - прокомментировала RUS TVNET очевидец происшествия.

RUS TVNET обратился за комментарием в Пожарно-спасательную службу.

В субботу пожарные потушили 15 пожаров

Вчера в 14:47 служба получила вызов в Стайцеле Лимбажского края, где в двухэтажном жилом доме горела веранда на площади один квадратный метр. Жители до приезда VUGD потушили пожар с использованием воды. Пожарные спасли с веранды одного человека, который в результате происшествия пострадал и был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

В свою очередь, в 17:36 поступил вызов в Кандаву Тукумского края, где горели кровля и чердак хозяйственной постройки на площади 140 квадратных метров. До приезда VUGD из здания эвакуировался один человек. Пожар был ликвидирован в 20:11.

В 18 часов поступил вызов в Вецауцскую волость Добельского края, где в подъезде на первом этаже трехэтажного жилого дома горела детская коляска на площади один квадратный метр и входная дверь на площади три квадратных метра. До приезда VUGD из здания эвакуировались 12 человек, еще двоих с использованием спасательных масок эвакуировали пожарные. В 19:10 пожар был ликвидирован.

Вечером в 19:19 поступил вызов в Вармскую волость Кулдигского края, где горел второй этаж двухэтажного жилого дома и кровля на площади 140 кв. м. В час ночи пожар был ликвидирован.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 82 вызова: 15 на тушение пожаров, 58 на спасательные работы, девять вызовов оказались ложными.