Выскочил голым на дорогу: на шоссе Таллинн - Тарту погиб сбитый двумя машинами мужчина

В субботу в 19.29 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Кардла в Тартумаа на шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа, пишет Rus.Postimees.
Дежурный патрульной службы Йыгеваского отделения полиции Стевен Кайо сообщил, что по предварительным данным, на участке 2+2 шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа в деревне Кярдла в Тартумаа 30-летний мужчина был сбит двумя автомобилями и скончался на месте.
В пресс-службе полиции уточнили, что
на 166-м километре шоссе перед автомобилем Škoda Superb, за рулем которого была 49 летняя женщина, на дорогу выпрыгнул голый 30-летний мужчина. После столкновения с машиной пешеход продолжил движение и был сбит Toyota Land Cruiser, за рулем которого была 41-летняя женщина.
"Водители были трезвы и у них есть водительские права. В момент ДТП видимость была затруднена из-за темноты. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств случившегося", - добавил он.
Авария произошла на участке дороги, где разрешена максимальная скорость 110 км/ч. Движение было восстановлено в девять вечера.
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