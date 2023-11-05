Выскочил голым на дорогу: на шоссе Таллинн - Тарту погиб сбитый двумя машинами мужчина

Дежурный патрульной службы Йыгеваского отделения полиции Стевен Кайо сообщил, что по предварительным данным, на участке 2+2 шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа в деревне Кярдла в Тартумаа 30-летний мужчина был сбит двумя автомобилями и скончался на месте.

В пресс-службе полиции уточнили, что

на 166-м километре шоссе перед автомобилем Škoda Superb, за рулем которого была 49 летняя женщина, на дорогу выпрыгнул голый 30-летний мужчина. После столкновения с машиной пешеход продолжил движение и был сбит Toyota Land Cruiser, за рулем которого была 41-летняя женщина.

"Водители были трезвы и у них есть водительские права. В момент ДТП видимость была затруднена из-за темноты. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств случившегося", - добавил он.

Авария произошла на участке дороги, где разрешена максимальная скорость 110 км/ч. Движение было восстановлено в девять вечера.