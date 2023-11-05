Главное за 5 ноября ⟩ Ненашева о Стамбульской конвенции, новые данные о поисках пропавшей Анны и могут ли в CSDD повредить авто

За рубежом:

Вечером в субботу, 4 ноября, на летное поле в аэропорту Гамбурга (Германия) прорвалась машина, в которой находился вооруженный человек, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на немецкую полицию.

Принятие закона о нацменьшинствах является одним из требований Еврокомиссии к Украине как кандидату на вступление в ЕС. Зеленский заявил, что Украина прошла колоссальный путь в рамках евроинтеграции.

Министр обороны Украины выразил соболезнования родственникам погибших из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Военные погибли при ракетном ударе РФ по Запорожской области, указали в ВСУ.

В субботу вечером украинская армия нанесла ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" им. Б. Е. Бутомы в Керчи и повредила находившийся там российский корабль, подтвердило Министерство обороны России.

В субботу в 19.29 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Кардла в Тартумаа на шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа, пишет Rus.Postimees.

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YouTube начинает борьбу с блокировкой рекламы, которую используют пользователи по всему миру. Как пишет The Verge, видеоплатформа начала "глобальные усилия", чтобы побудить перейти на платную версию YouTube или в противном случае смотреть рекламу.