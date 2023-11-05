Уходящий выходной день оказался богат на события, как в Латвии, так и мире - депутат Сейма Антонина Ненашева рассказала о последствиях ратификации Стамбульской конвенции, Bolt Drive прокомментировал участие в поисках пропавшей Анны, а украинец Денис о жизни и работе в Даугавпилсе. Об этих и других новостях воскресенья, 5 ноября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 5 ноября ⟩ Ненашева о Стамбульской конвенции, новые данные о поисках пропавшей Анны и могут ли в CSDD повредить авто
Новости Латвии:
Депутат Сейма от партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева в эфире программы "Кто вам платит?" подробно рассказала о том, как она видит ближайшее будущее в контексте ратификации Стамбульской конвенции.
"Там, где я родился, там мой дом. Там я чувствую себя собой", - говорит 20-летний Денис из Купянска Харьковской области. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он живет и работает в Даугавпилсе.
Коммуникация между Государственной полицией и Bolt Drive велась уже 2 ноября, сообщили агентству LETA представители компании по аренде автомобилей Bolt Drive, комментируя исчезновение матери и младенца.
К порталу TVNET обратился мужчина и рассказал, что, по его мнению, его автомобиль был поврежден на станции техосмотра Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Мы связались с руководством CSDD, чтобы подробно прояснить ситуацию.
В настоящее время создается Латвийская база данных геномов, которая является частью европейского проекта. Каспар Мегнис, научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований, говорит, что во время работы над этим проектом у исследователей загораются глаза, сообщает программа Panorāma.
За рубежом:
Вечером в субботу, 4 ноября, на летное поле в аэропорту Гамбурга (Германия) прорвалась машина, в которой находился вооруженный человек, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на немецкую полицию.
Принятие закона о нацменьшинствах является одним из требований Еврокомиссии к Украине как кандидату на вступление в ЕС. Зеленский заявил, что Украина прошла колоссальный путь в рамках евроинтеграции.
Министр обороны Украины выразил соболезнования родственникам погибших из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Военные погибли при ракетном ударе РФ по Запорожской области, указали в ВСУ.
В субботу вечером украинская армия нанесла ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" им. Б. Е. Бутомы в Керчи и повредила находившийся там российский корабль, подтвердило Министерство обороны России.
В субботу в 19.29 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Кардла в Тартумаа на шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
YouTube начинает борьбу с блокировкой рекламы, которую используют пользователи по всему миру. Как пишет The Verge, видеоплатформа начала "глобальные усилия", чтобы побудить перейти на платную версию YouTube или в противном случае смотреть рекламу.
Российский юморист Максим Галкин с семьей - женой Аллой Пугачевой и близнецами - провел это лето в Латвии. Несмотря на гастроли и осенние латвийские ветра, похоже, он решил задержаться в нашей стране, чтобы насладиться и красками самого яркого времени года. "Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!" - написал он в Instagram, выложив фото с Аллой.
23 октября передача Латвийского телевидения Aizliegtais paņēmiens опубликовала выпуск об использовании искусственного интеллекта для симуляции голоса другого лица. "Жертвами" эксперимента, проведенного в передаче, стали президент США Джо Байден и глава Латвии Эдгар Ринкевич.
Осенью в издательстве Freedom Letters вышла книга Дмитрия Быкова VZ. В ней на 500 страницах рассказывается о самом известном сейчас носителе этих инициалов - Владимире Зеленском. Это не биография в строгом смысле слова - скорее, публицистический роман, который состоит из трех частей. Они называются "Комедия", "Трагедия" и "Мистерия": лидер украинской нации уже не играет роль античного героя, а является им.
Американский актер Мэттью Перри из популярного ситкома "Друзья" был похоронен на кладбище в Лос-Анджелесе. По информации американских СМИ, на скромных закрытых похоронах присутствовали родные актера и его коллеги по знаменитому сериалу.
Эксперт моды Жанна Дубска часто рассказывает о своей личной жизни. На этот раз она поделилась подробностями с изданием Ieva.
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