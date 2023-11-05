Полиция разыскивает пропавших в Риге молодую женщину и ее родившуюся в этом году дочь

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую Яну Сенькову 2003 года рождения и ее дочь Рукмину Сенькову 2023 года рождения: 4 ноября этого года женщина покинула свое места жительства в кризисном центре в Риге, на улице Эзера, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Приметы: ребенок был одет в комбинезон светлого цвета, он был в коляске.
Полиция просит осмотреть фотографию женщины и отозваться всех, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 110.
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