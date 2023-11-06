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Армия Израиля разделила сектор Газа на две части

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Война в Израиле
Война в Израиле Фото: AFP/SCANPIX

Армия Израиля расколола сектор Газа на две части и намерена усилить воздушные удары, направленные против палестинской террористической группировки ХАМАС, заявил в воскресенье вечером представитель армии Даниэль Хагари.

Между тем продолжает нарастать напряженность и на севере, у границы Израиля с Ливаном.

Хагари сообщил, что подразделения израильской армии достигли побережья Средиземного моря в южной части города Газа и что сейчас существуют "северная Газа и южная Газа".

Город Газа теперь полностью окружен, отметил представитель армии, добавив, что это решающий шаг.

"Мы продолжаем поддерживать коридор, чтобы жители [сектора] Газа и северной части города Газа могли двигаться на юг", - отметил Хагари, подчеркнув, что это односторонний коридор движения.

Он также заверил, что воздушные налеты на сектор Газа будут усилены.

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