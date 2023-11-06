Армия Израиля разделила сектор Газа на две части

Армия Израиля расколола сектор Газа на две части и намерена усилить воздушные удары, направленные против палестинской террористической группировки ХАМАС, заявил в воскресенье вечером представитель армии Даниэль Хагари.
Между тем продолжает нарастать напряженность и на севере, у границы Израиля с Ливаном.
Хагари сообщил, что подразделения израильской армии достигли побережья Средиземного моря в южной части города Газа и что сейчас существуют "северная Газа и южная Газа".
Город Газа теперь полностью окружен, отметил представитель армии, добавив, что это решающий шаг.
"Мы продолжаем поддерживать коридор, чтобы жители [сектора] Газа и северной части города Газа могли двигаться на юг", - отметил Хагари, подчеркнув, что это односторонний коридор движения.
Он также заверил, что воздушные налеты на сектор Газа будут усилены.
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