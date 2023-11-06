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Фото ⟩ Миллиарды на счетах, шикарные виллы и лимузины. Раскрыто, как живут лидеры ХАМАС

rus.tvnet.lv
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Муса Абу Марзук - заместитель главы политбюро ХАМАС
Муса Абу Марзук - заместитель главы политбюро ХАМАС Фото: NEXTA/"X"

Сектор Газа является домом для двух миллионов жителей, однако значительная их часть живет за чертой бедности. Но странно то, что в секторе Газа зарегистрированы сотни миллионеров, сообщает исследование немецкой газеты Bild.

Террористы ХАМАС, живущие в секторе Газа, уже много лет зарабатывают на совершении исламского радикального террора. Террористы живут на роскошных виллах, украшенных золотом, мрамором и грандиозными бассейнами.

Руководители ХАМАС также не стесняются показывать свои роскошные лимузины Mercedes в соцсети TikTok и застолья в ресторанах.

Bild изучил, что самые богатые из этих миллионеров ХАМАС давно живут за границей. Среди них - бывший руководитель сектора Газа Исмаил Хания. 61-летний отец 13 детей, скрывающихся за границей с 2019 года, продолжает содействовать действиям террористов ХАМАС из люксовых отелей в Турции и Катаре.

Он регулярно летает на своем частном самолете в Тегеран, Стамбул, Москву и Каир, а его сыновья Маз и Абдель периодически выкладывают фотографии в Instagram из дорогих отелей в Стамбуле, Дохе или Катаре.

Второй по важности лидер ХАМАС Муса Абу Марзук уже 14 лет живет в США. Его состояние оценивается в два миллиарда долларов.

А бывший глава офиса ХАМАС Халед Машаль бежал в Катар с огромным состоянием в 1,5 миллиарда долларов. Сейчас он управляет финансами и недвижимостью ХАМАС из Дохи.

Согласно исследованию Bild, Юнис Кафишех, ответственный за финансы ХАМАС, живет в Стамбуле и даже получил гражданство Турции.

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