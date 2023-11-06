Фото ⟩ Миллиарды на счетах, шикарные виллы и лимузины. Раскрыто, как живут лидеры ХАМАС

Террористы ХАМАС, живущие в секторе Газа, уже много лет зарабатывают на совершении исламского радикального террора. Террористы живут на роскошных виллах, украшенных золотом, мрамором и грандиозными бассейнами.

Руководители ХАМАС также не стесняются показывать свои роскошные лимузины Mercedes в соцсети TikTok и застолья в ресторанах.

Bild изучил, что самые богатые из этих миллионеров ХАМАС давно живут за границей. Среди них - бывший руководитель сектора Газа Исмаил Хания. 61-летний отец 13 детей, скрывающихся за границей с 2019 года, продолжает содействовать действиям террористов ХАМАС из люксовых отелей в Турции и Катаре.

Private jets, limousines, hotels and villas: Bild revealed the luxurious lives of Hamas leaders amid poverty and devastation in the Gaza Strip



🔹 Ismail Haniyeh. Hamas leader and head of Gaza's government since 2019, lives abroad and runs an organization out of luxury hotels in… pic.twitter.com/dZ9kvIBQUl — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2023

Он регулярно летает на своем частном самолете в Тегеран, Стамбул, Москву и Каир, а его сыновья Маз и Абдель периодически выкладывают фотографии в Instagram из дорогих отелей в Стамбуле, Дохе или Катаре.

Второй по важности лидер ХАМАС Муса Абу Марзук уже 14 лет живет в США. Его состояние оценивается в два миллиарда долларов.

А бывший глава офиса ХАМАС Халед Машаль бежал в Катар с огромным состоянием в 1,5 миллиарда долларов. Сейчас он управляет финансами и недвижимостью ХАМАС из Дохи.

Согласно исследованию Bild, Юнис Кафишех, ответственный за финансы ХАМАС, живет в Стамбуле и даже получил гражданство Турции.