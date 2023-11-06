Таллиннский этап Кубка мира по керлингу выиграли спортсменки из Латвии

Второе место этапа КМ WCT Tallin Ladies Challenger 2023 завоевала женская сборная Турции (они изначально были фаворитами турнира), которая в этом году на чемпионате Европы сыграет в сильнейшей группе А. Третье место турнира досталось юношеской сборной Германии.

Женская сборная Эстонии под руководством Марие Калдвеэ на этот раз не вышла из подгруппы и была вынуждена довольствоваться 8-м местом в общей таблице.

Этап Кубка мира WCT Tallin Ladies Challenger прошел в Таллинне в седьмой раз, в нем приняли участие 12 команд из Эстонии, Венгрии, Англии, Литвы, Латвии, Польши, Турции, Австрии, Украины и Германии.

В этом сезоне Эстония примет пять международных этапов Кубка мира по керлингу.