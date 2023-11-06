Пн, 6.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Таллиннский этап Кубка мира по керлингу выиграли спортсменки из Латвии

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Марие Калдвеэ.
Марие Калдвеэ. Фото: WCF

Женская сборная Эстонии не вышла из подгруппы на этапе Кубка мира по женскому керлингу, проходившем в Таллинне в минувшие выходные. Победу на турнире одержала женская сборная Латвии под руководством Эвелины Бароне, пишет Rus.Postimees

Второе место этапа КМ WCT Tallin Ladies Challenger 2023 завоевала женская сборная Турции (они изначально были фаворитами турнира), которая в этом году на чемпионате Европы сыграет в сильнейшей группе А. Третье место турнира досталось юношеской сборной Германии.

Женская сборная Эстонии под руководством Марие Калдвеэ на этот раз не вышла из подгруппы и была вынуждена довольствоваться 8-м местом в общей таблице.

Этап Кубка мира WCT Tallin Ladies Challenger прошел в Таллинне в седьмой раз, в нем приняли участие 12 команд из Эстонии, Венгрии, Англии, Литвы, Латвии, Польши, Турции, Австрии, Украины и Германии.

В этом сезоне Эстония примет пять международных этапов Кубка мира по керлингу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх