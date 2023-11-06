Известный биатлонист выстрелил себе в живот; сейчас он в коме

Болгарские СМИ сообщают, что 36-летний Анев выстрелил себе в живот. По данным портала dir.bg, Анева доставили в больницу, где врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. Его состояние описывается как тяжелое.

Анев завершил профессиональную карьеру в 2020 году. После завершения спортивной карьеры начал работать инструктором по стрельбе в ВВС Болгарии. Поэтому разрешение на оружие у бывшего биатлониста есть.

Пока неизвестно, было ли произошедшее в городе Кюстендил несчастным случаем или попыткой самоубийства. За день до происшествия Анев поделился в соцсетях цитатой известного писателя Павела Вежинова: "Всякое предательство начинается с доверия". Он добавил к этому посту, что это абсолютная правда.

Анев является победителем и многократным призером чемпионатов Европы, призером чемпионата мира по летнему биатлону, участником Олимпиады в Ванкувере‑2010, Сочи‑2014 и Пхенчхана‑2018.