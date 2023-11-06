Фото ⟩ СМИ: В Тверской области столкнулись две фуры с латвийскими номерами. Водители погибли

Издание "Топ Тверь" со ссылкой на Telegram-канал "ВПскове" сообщает, что на трассе М-9 "Балтия" столкнулись две фуры Volvo.

Очевидцы сообщают, что оба грузовых автомобиля были с латвийскими регистрационными знаками.

По данным областной Госавтоинспекции, водитель одной из фур выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.

Погибли оба водителя, их личности и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает "Твериград".