Фото ⟩ СМИ: В Тверской области столкнулись две фуры с латвийскими номерами. Водители погибли

В субботу вечером, 4 ноября, в России, в Тверской области, произошла трагическая авария, в которой столкнулись две фуры с латвийскими номерами, сообщают местные СМИ.
Издание "Топ Тверь" со ссылкой на Telegram-канал "ВПскове" сообщает, что на трассе М-9 "Балтия" столкнулись две фуры Volvo.
Очевидцы сообщают, что оба грузовых автомобиля были с латвийскими регистрационными знаками.
По данным областной Госавтоинспекции, водитель одной из фур выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.
Погибли оба водителя, их личности и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает "Твериград".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!