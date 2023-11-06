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Фото ⟩ СМИ: В Тверской области столкнулись две фуры с латвийскими номерами. Водители погибли

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СМИ: В Тверской области столкнулись две фуры с латвийскими номерами. Водители погибли
СМИ: В Тверской области столкнулись две фуры с латвийскими номерами. Водители погибли Фото: Telegram-канал/InPskov

В субботу вечером, 4 ноября, в России, в Тверской области, произошла трагическая авария, в которой столкнулись две фуры с латвийскими номерами, сообщают местные СМИ.

Издание "Топ Тверь" со ссылкой на Telegram-канал "ВПскове" сообщает, что на трассе М-9 "Балтия" столкнулись две фуры Volvo.

Очевидцы сообщают, что оба грузовых автомобиля были с латвийскими регистрационными знаками. 

По данным областной Госавтоинспекции, водитель одной из фур выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. 

Погибли оба водителя, их личности и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает "Твериград". 

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