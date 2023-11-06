5 советов для красивой искренней свадебной фотографии

4. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь расслабиться

Полностью застраховаться от форс-мажорных обстоятельств невозможно. Но возможно изменить свое отношение к неожиданностям. Если что-то вдруг пойдет не по плану, воспринимайте это спокойно, с ноткой юмора. Это убережет ваше настроение и поможет фотографу сделать красивые кадры, поймать в объектив настоящий эксклюзив.

Снизить эмоциональное давление и забыть о суете можно несколькими способами. Во-первых, ничего не планируйте на время до фотосессии, иначе вы приедете на съемку уже уставшими, без настроения и какого-либо энтузиазма. Вместо этого хорошенько выспитесь, позавтракайте, наденьте подготовленный наряд и отправляйтесь на съемку!

Во-вторых, планируйте время с запасом. Заранее согласуйте с фотографом продолжительность съемки и добавьте для себя еще 20–30%. Возможно процесс затянется, придется поменять локацию и т.д. Кроме того, в процессе фотосессии вы не будете думать о срочных делах, которые ждут вас после.

В-третьих, выбирайте локации и/или дни когда вам не будут мешать посторонние люди. Бонусом получите очаровательно-нестандартные кадры. В любом случае перед фотосессией стоит приехать на место будущей съемки и оценить его потенциал. Не стоит назначать фотосессию на день свадьбы или накануне торжества — организационная суета будет отвлекать и нервировать молодоженов, и камера сразу это заметит. Идеальное время — через 2–3 дня после праздника. Чувства и впечатления еще свежи, но абсолютно все проблемы и трудности остались позади. Фотосессия — отличный способ насладиться своим новым статусом!

5. Потренируйтесь