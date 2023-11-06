Чтобы снимки вышли по-настоящему красивыми, важно показать истинные чувства влюбленных. Мы собрали несколько советов, которые помогут подготовиться к свадебной съемке как молодоженам, так и фотографам!
5 советов для красивой искренней свадебной фотографии
Свадебная фотосессия — особенное событие, часть самого главного дня в жизни будущих супругов. Молодожены рассчитывают получить кадры, которые можно будет с удовольствием пересматривать даже спустя много лет. Чтобы снимки вышли по-настоящему красивыми, трогательными, важно показать истинные чувства влюбленных без лишней постановочности, зажатости или фальши. Как это сделать? Мы собрали несколько советов, которые помогут подготовиться к свадебной съемке как молодоженам, так и фотографам!
1. Не переживайте о мелких недостатках внешности
Современные технологии позволяют скорректировать детали внешности уже на готовых снимках, поэтому не нужно переживать, например, из-за внезапно выскочившего прыщика. Такие пустяки не испортят прекрасного дня свадьбы! Кроме того, инструменты редактирования дают возможность не просто скрыть неприглядные нюансы, а сделать черты лица более выразительными. Это особенно актуально для портретов крупным планом. Например, на странице Retouchme.com/lips-enlarger-app можно быстро и легко увеличить губы на фото. При этом вы получите максимально естественный и красивый результат, который не способны обеспечить даже самый виртуозный макияж или инъекционная косметология. Пухлые губы придают образу особенную чувственность и романтичность, становятся акцентом в кадрах с нежными объятиями и поцелуями.
2. Позвольте друзьям позаботиться о вас
Молодоженам стоит взять с собой на фотосессию пару человек из числа близких друзей. Дополнительные руки пригодятся, когда нужно будет доставить вещи, поправить платье или макияж, подать реквизит и просто принести воды в жаркий день. Так влюбленные смогут больше внимания уделить друг другу и насладиться фотосессией, а не хлопотать над утомительными мелкими задачами.
Кроме того, друзья точно будут терпеливы и отнесутся к своей миссии ответственно, помогут быстро найти выход из форс-мажорной ситуации, если она возникнет. С надежными помощниками раскрыть красоту истории любви и истинные взаимоотношения между влюбленными намного проще.
3. Не зацикливайтесь на позировании
Заученные позы точно не дадут показать молодоженам искренние чувства. Лучшие фотографии обычно получаются спонтанно, когда влюбленные просто хорошо проводят время на прогулке: общаются, дурачатся, смеются, целуются, танцуют, бросают друг на друга нежные взгляды. Важно оставить место именно для таких моментов. Чтобы настроиться на романтическую волну, можно организовать музыкальное сопровождение съемки. Плейлист из песен, которые нравятся и жениху, и невесте, лирические композиции создадут нужную атмосферу.
Вместо того чтобы слепо копировать понравившиеся кадры, подберите в Интернете картинки-референсы и воспользуйтесь услугами профессионального фотографа, который даст ценные подсказки по позированию. В этом случае получить результат, на который вы рассчитываете, будет гораздо проще. Не забудьте встретиться с фотографом заранее, обсудить референсы и просто «установить коннект». Если специалист чем-то не понравится, его стоит сменить: эмоциональный дискомфорт будет заметен на готовых снимках.
4. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь расслабиться
Полностью застраховаться от форс-мажорных обстоятельств невозможно. Но возможно изменить свое отношение к неожиданностям. Если что-то вдруг пойдет не по плану, воспринимайте это спокойно, с ноткой юмора. Это убережет ваше настроение и поможет фотографу сделать красивые кадры, поймать в объектив настоящий эксклюзив.
Снизить эмоциональное давление и забыть о суете можно несколькими способами. Во-первых, ничего не планируйте на время до фотосессии, иначе вы приедете на съемку уже уставшими, без настроения и какого-либо энтузиазма. Вместо этого хорошенько выспитесь, позавтракайте, наденьте подготовленный наряд и отправляйтесь на съемку!
Во-вторых, планируйте время с запасом. Заранее согласуйте с фотографом продолжительность съемки и добавьте для себя еще 20–30%. Возможно процесс затянется, придется поменять локацию и т.д. Кроме того, в процессе фотосессии вы не будете думать о срочных делах, которые ждут вас после.
В-третьих, выбирайте локации и/или дни когда вам не будут мешать посторонние люди. Бонусом получите очаровательно-нестандартные кадры. В любом случае перед фотосессией стоит приехать на место будущей съемки и оценить его потенциал. Не стоит назначать фотосессию на день свадьбы или накануне торжества — организационная суета будет отвлекать и нервировать молодоженов, и камера сразу это заметит. Идеальное время — через 2–3 дня после праздника. Чувства и впечатления еще свежи, но абсолютно все проблемы и трудности остались позади. Фотосессия — отличный способ насладиться своим новым статусом!
5. Потренируйтесь
Если один или даже оба молодожена сильно нервничают перед камерой (такое случается нередко), можно устроить «тренировочную» фотосессию и отснять love-story. Это поможет в ответственный день почувствовать себя увереннее перед камерой, а также получить дополнительный сет романтических снимков. Для love-story можно выбрать менее торжественную одежду, что также снимает долю напряжения, помогает привыкнуть к роли моделей и присутствию фотографа.