Фото ⟩ Как создать мягкий свет дома в темное время года: советы эксперта

Дизайнер советует использовать интегрированное освещение для шкафчиков, объединяя его с точечным и атмосферным. Это облегчит поиск вещей или красивого освещения предметов интерьера. И создает уютную атмосферу. Дизайнер рассказывает, что свет можно менять в течение например готовки ужина, что поможет создать нужное настроение. Например, можно выключить основной свет и посмотреть, как изменится обстановка.

Атмосферное освещение поможет создать теплый свет

Дизайнер призывает продумывать освещение в зависимости от занятий в комнате. Например напольный светильник подойдёт для уютного чтения в гостиной, а если в доме гости, то этот свет создаст хорошую атмосферу для общения.

"Подумайте о деталях. Напольный светильник будет хорошо смотреться с креслом или пуфиком. Для атмосферного света вы можете использовать регулируемые светильник с димером. Это подойдёт для всего дома, например закончили работать, и приглушили свет для уютного ужина. Подвесной светильник на обеденным столом создаёт гостеприимную атмосферу для посиделки", - говорит дизайнер.