100 бутылок за раз: сегодня в Риге откроют первый крупнообъемный таромат

Совершенствуя сеть тароматов депозитной системы и обеспечивая жителям возможность передавать большие объемы пустых упаковок, в четверг, 9 ноября, в Риге откроют первый крупнообъемный таромат, сообщили в Depozīta iepakojuma Operators (DIO).
В крупнообъемный таромат жители смогут сдавать до 100 PET и жестяных упаковок одновременно.
Размер инвестиций в создание нового таромата в компании сейчас не открывают, добавляя, что более подробная информация будет доступна в день открытия.
Открытие состоится в четверг, 9 ноября, в 10:00 возле магазина Maxima на улице Андрея Сахарова.
В мероприятии примут участие заместитель генерального директора Государственной службы среды Лаура Антейна, председатель правления DIO Микс Стуритис, а также представители Maxima Latvija.
Ранее Стуритис рассказал агентству LETA, что сейчас DIO планирует установить три таромата большого объема.
Как уже сообщалось, в Латвии депозитная система для упаковок напитков начала действовать 1 февраля 2022 года. Государственная служба окружающей среды, проведя конкурс, систему депозита упаковок для напитков на семь лет решила доверить DIO.
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