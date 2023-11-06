100 бутылок за раз: в Риге откроют первый крупнообъемный таромат

В крупнообъемный таромат жители смогут сдавать до 100 PET и жестяных упаковок одновременно.

Инвестиции в создание нового таромата в компании сейчас не открывают, добавив, что более подробная информация будет доступна в день открытия.

Открытие состоится в четверг, 9 ноября, в 10:00, возле магазина Maxima на улице Андрея Сахарова.

В мероприятии примут участие заместитель генерального директора Государственной службы среды Лаура Антейна, председатель правления DIO Микс Стуритис, а также представители Maxima Latvija.

Ранее Стуритис рассказал агентству LETA, что сейчас DIO планирует установить три таромата большого объема.

Как уже сообщалось, в Латвии депозитная система для упаковок напитков начала действовать 1 февраля 2022 года. Государственная служба окружающей среды, проведя конкурс, систему депозита упаковок для напитков на семь лет решила доверить DIO.