В Ранькской волости произошло ДТП, в котором погибли четверо: полиция ищет очевидцев

Очевидцев просят звонить по номеру телефона 110.

По факту аварии должностные лица Северокурземского участка Курземского регионального управления Госполиции начали уголовный процесс по 21-му разделу Уголовного закона - "Преступные деяния против безопасности движения". В рамках уголовного процесса будет назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств ДТП, скорости движения автомобилей и того, не находился ли кто-либо из участников ДТП под воздействием одурманивающих веществ.

Как сообщалось, в пятницу, 3 ноября, в 21:10 в Госполицию поступила информация о том, что в Ранькской волости Кулдигского края на автодороге Кулдига - Скрунда - Эмбуте произошло столкновение между двумя автомобилями марки Audi.

В ДТП погибли четыре человека - водители обоих транспортных средств и две пассажирки.