В Ранькской волости произошло ДТП, в котором погибли четверо: полиция ищет очевидцев

Государственная полиция призывает отозваться очевидцев, которые могут предоставить полезную для следствия информацию о произошедшем 3 ноября в Ранькской волости Кулдигского края ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщила агентству LETA представитель полиции Мадара Шершнева.
Очевидцев просят звонить по номеру телефона 110.
По факту аварии должностные лица Северокурземского участка Курземского регионального управления Госполиции начали уголовный процесс по 21-му разделу Уголовного закона - "Преступные деяния против безопасности движения". В рамках уголовного процесса будет назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств ДТП, скорости движения автомобилей и того, не находился ли кто-либо из участников ДТП под воздействием одурманивающих веществ.
Как сообщалось, в пятницу, 3 ноября, в 21:10 в Госполицию поступила информация о том, что в Ранькской волости Кулдигского края на автодороге Кулдига - Скрунда - Эмбуте произошло столкновение между двумя автомобилями марки Audi.
В ДТП погибли четыре человека - водители обоих транспортных средств и две пассажирки.
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