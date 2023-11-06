Ryanair прогнозирует рекордную прибыль - превышены допандемийные результаты

По прогнозам Ryanair, прибыль финансового года (который закончится в марте) после уплаты налогов составит от 1,85 до 2,05 млрд евро, что побьет установленный в 2018 году рекорд, который составил 1,45 млрд евро.

"Мы считаем, что в следующем году нас ждет сильный рост - как от общего объема перевозок, так и от продажи авиабилетов", - сказал генеральный директор компании Майкл О'Лири.

Ryanair увеличит пропускную способность перевозок быстрее конкурентов, чтобы воспользоваться преимуществами туристического бума. Интерес людей к путешествиям вернулся на самый высокий уровень после окончания пандемии Covid-19. Так, в третьем квартале текущего года Ryanair перевезла на 25% больше пассажиров, чем в третьем квартале 2019 года.

По данным Европейского контроля, управляющего данными о воздушном пространстве Европы, в целом пропускная способность перевозок снизилась на 7% по сравнению с 2019 годом.

Отмечается, что Ryanair выразил обеспокоенность тем, что 10 из 57 самолетов Boeing 737 MAX, которые компания должна получить до следующего лета, могут задержаться, однако в целом ситуация с поставками самолетов "не так плоха".

"Мы сейчас с ними [компанией Boeing] еженедельно общаемся. Ситуация переменчивая, но в целом мы можем сказать, что проблемы поставок самолетов решаются, и впереди еще много работы", - сказали представители Ryanair.