Запретили заключать договор по одной из частей закупок по обеспечению питания в школах Даугавпилса

Один из претендентов на закупку - Latgales Optimav - 25 сентября подал в IUB жалобу на результаты 9-й части организованной Даугавпилсским городским самоуправлением закупки (оказание услуги питания Даугавпилсской средней школе дружеского призыва) и 11-й части (оказание услуги питания Даугавпилсской основной школе "Виенибас"), так как считает, что победитель в этих частях закупки определен необоснованно.

После рассмотрения жалобы IUB запретило Даугавпилсскому городскому самоуправлению заключать договор закупки с победителем, установленным 9-й частью закупки. Жалобы касаются неточно заполненной графы в документах закупки, уточненной подателем предложения в ходе рассмотрения предложения. IUB оценило это как несоответствующее нормативным актам.

В свою очередь в 11-й части закупки заявление Latgales optima IUB признало необоснованным.

Общая сумма закупки на оказание услуги питания образовательным учреждениям города Даугавпилса превышает 16 млн евро, свидетельствуют документы, опубликованные в электронной системе закупок EIS. Cумма отмененной части закупки составляет менее миллиона евро.