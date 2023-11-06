Пн, 6.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В конце недели на улицах Риги появится празднично украшенный общественный транспорт

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Празднично украшенный общественный транспорт
Празднично украшенный общественный транспорт Фото: Rīgas Satiksme

В конце недели в Риге начнет курсировать общественный транспорт в оформлении, приуроченном к государственному празднику, сообщила представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Символикой государственного праздника Латвии будет украшено по одному автобусу, трамваю и троллейбусу, и уже к концу этой недели они появятся на улицах города.

Rīgas satiksme планирует, что транспортные средства в праздничном оформлении будут курсировать не менее года.

В день государственного праздника, 18 ноября, пассажиры смогут ездить в столичном транспорте бесплатно - регистрировать билеты, в том числе кодовые, в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme будет не нужно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх