В конце недели на улицах Риги появится празднично украшенный общественный транспорт

Символикой государственного праздника Латвии будет украшено по одному автобусу, трамваю и троллейбусу, и уже к концу этой недели они появятся на улицах города.

Rīgas satiksme планирует, что транспортные средства в праздничном оформлении будут курсировать не менее года.

В день государственного праздника, 18 ноября, пассажиры смогут ездить в столичном транспорте бесплатно - регистрировать билеты, в том числе кодовые, в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme будет не нужно.