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Странное вождение и рвота на кузове: на Тейке за рулем Bolt Drive задержана очень пьяная женщина

rus.tvnet.lv
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Алкометр. Иллюстративное фото
Алкометр. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 5 ноября, незадолго до 2:30 ночи, во время патрулирования в районе рижского микрорайона Тейка сотрудники муниципальной полиции заметили автомобиль Bolt Drive, который странно вел себя на дороге.

Водитель неоднократно включала и выключала дальний свет фар, а во время пересечения перекрестка частично проехала по тротуару. Правоохранители приняли решение остановить водителя, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.

Во время разговора от женщины чувствовался сильный запах алкоголя. Также было видно, что кузов автомобиля был покрыт рвотой. Водитель объяснила, что хотела помочь другу и отвезти его домой, поскольку они были настолько пьяны, что таксист отказался принять их в качестве пассажиров.

Учитывая произошедшее, на место были вызваны сотрудники Госполиции. Женщина прошла тест на концентрацию алкоголя, который показал уровень опьянения в 2,11 промилле.

За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность.

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