Началась новая рабочая неделя, и RUS TVNET собрал главное за уходящий понедельник - от столкновения двух фур с латвийскими номерами в России до скандала из-за коллективной молитвы в аэропорту Парижа.
Главное за 6 ноября ⟩ В РФ столкнулись фуры с латвийскими номерами, фермеры без денег ЕС, политик РСЛ осужден за отрицание оккупации
Новости Латвии:
Два года назад Министерство сельского хозяйства решило, что ему необходимо модернизировать свои IT-системы. В порядке переговорной процедуры был выбран претендент, которого уже тогда подозревали в связях с политическим руководством министерства. Первая крупная работа по этому соглашению должна была быть готова в этом году, чтобы фермеры могли ввести данные, требуемые Европой, и получить платежи. Но компания не выдержала сроки, и теперь деньги получить невозможно.
Продолжая поиски пропавшей Анны Янсоне, четырехмесячная дочь которой 2 ноября была найдена без признаков жизни в припаркованном в лесу автомобиле, полиция запросила записи с камер наблюдения в администрации Национального парка Кемери.
В этом году Минэкономики должно было выделить два миллиона евро, чтобы на эти деньги закупить произведенные в Латвии товары, которые будут отправлены в качестве помощи разрушенному войной Чернигову в Украине. Этим летом в порядке переговорной процедуры искали претендентов, которые могли бы изготовить модульные дома, деревянную мебель и детские площадки.
На этой неделе Сейм рассмотрит проект бюджета на следующий год, и хотя на доплаты к пенсиям выделено около 15 млн евро и предусмотрена ежегодная индексация пенсий, в целом новый бюджет не принесет существенных изменений в материальном положении пенсионеров.
Рижский городской суд приговорил политика партии "Русский союз Латвии" Александра Филея за отрицание оккупации Латвии к условному лишению свободы на десять месяцев.
За рубежом:
Вечером в субботу, 4 ноября, в Тверской области России произошла трагическая авария, в которой столкнулись две фуры с латвийскими номерами, сообщают местные СМИ. Оба водителя погибли.
Во Франции возмущение вызвала коллективная мусульманская молитва в аэропорту Шарль-де-Голль.
В Министерстве труда и экономики Финляндии сообщили, что российский оператор связи "Ростелеком" сообщил им 12 октября об обрыве своего кабеля связи в Финском заливе.
Сектор Газа является домом для двух миллионов жителей, однако значительная их часть живет за чертой бедности. Но странно то, что в секторе Газа зарегистрированы сотни миллионеров.
Участник Олимпийских игр болгарин Красимир Анев, завершивший карьеру биатлониста три года назад, борется за свою жизнь.
Интересное чтиво:
"Таргетинг похож на космический самолет, в котором куча кнопок, но тебе зачастую надо просто нажать "старт", чтобы взлететь", - рассказывает о платном продвижении в социальных сетях интернет-маркетолог Екатерина Корешкова из Риги.
"Латвия пахнет мокрым асфальтом. Климат здесь специфический. Это Рига! Вот у нее такое настроение, такой у нее характер. Надо уживаться вместе", - говорит 26-летний рок-музыкант из Москвы Денис Никулин.
Работник одной из шиномонтажных мастерских Таллинна Алексей поделился своими наблюдениями: эстонские автовладельцы все чаще используют на своих машинах небезопасные покрышки, которым давно место на свалке.
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