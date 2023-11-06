Рижский городской суд приговорил политика партии "Русский союз Латвии" Александра Филея за отрицание оккупации Латвии к условному лишению свободы на десять месяцев.

За рубежом:

Вечером в субботу, 4 ноября, в Тверской области России произошла трагическая авария, в которой столкнулись две фуры с латвийскими номерами, сообщают местные СМИ. Оба водителя погибли.

Во Франции возмущение вызвала коллективная мусульманская молитва в аэропорту Шарль-де-Голль.

В Министерстве труда и экономики Финляндии сообщили, что российский оператор связи "Ростелеком" сообщил им 12 октября об обрыве своего кабеля связи в Финском заливе.

Сектор Газа является домом для двух миллионов жителей, однако значительная их часть живет за чертой бедности. Но странно то, что в секторе Газа зарегистрированы сотни миллионеров.

Участник Олимпийских игр болгарин Красимир Анев, завершивший карьеру биатлониста три года назад, борется за свою жизнь.

Интересное чтиво:

"Таргетинг похож на космический самолет, в котором куча кнопок, но тебе зачастую надо просто нажать "старт", чтобы взлететь", - рассказывает о платном продвижении в социальных сетях интернет-маркетолог Екатерина Корешкова из Риги.

"Латвия пахнет мокрым асфальтом. Климат здесь специфический. Это Рига! Вот у нее такое настроение, такой у нее характер. Надо уживаться вместе", - говорит 26-летний рок-музыкант из Москвы Денис Никулин.

Работник одной из шиномонтажных мастерских Таллинна Алексей поделился своими наблюдениями: эстонские автовладельцы все чаще используют на своих машинах небезопасные покрышки, которым давно место на свалке.