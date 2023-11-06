Жителям Сигулдского края будут доступны два новых вида пособий

Жители смогут получить материальную поддержку для оплаты услуг в учреждении длительного социального ухода и социальной реабилитации для взрослого человека.

Право на получение пособия имеет лицо, которое получает услугу в учреждении длительного социального ухода и социальной реабилитации и имеет задекларированное место жительства в Сигулдском крае не менее 12 месяцев до обращения за услугой.

Самоуправление оплатит разницу между ценой услуги и оплатой ее получателем - в размере не более 200 евро в месяц. В Сигулдском крае проживает около 20 человек, которые смогут воспользоваться льготой.

Также с 1 января следующего года муниципалитет будет выплачивать 200 евро человеку, достигшему 100-летнего возраста. Таких в крае сейчас 7 человек.