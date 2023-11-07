Зеленский: Выборы сейчас "не ко времени"

"Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно – как-то так легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов", - заявил в видеообращении президент Украины.

"Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины", - указал Зеленский, отметив, что сейчас - "время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых ожидает от Украины только Россия".