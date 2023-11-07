Глава Eiropas dzelzceļa līnijas: Rail Baltica еще можно завершить в 2030 году

Он добавил, что это зависит от различных обстоятельств, прежде всего от доступности финансирования.

"Я сейчас не решусь сказать "мы сделаем", потому что имеется много обстоятельств, которые находятся вне нашего контроля и возможностей, но соединиться с Литвой можно в 2028 году. Соединение с Эстонией могло бы произойти в 2030 году", - отметил Вингрис.

Глава EDzL также отметил, что каждое из государств Балтии выбрало свой подход к строительству Rail Baltica.

"Когда мы в Латвии и Эстонии выравнивали линию Мейтене-Валка/Валга-Тарту, которую называли Rail Baltica 1, литовцы уже строили рельсовую инфраструктуру европейской ширины - не скоростную, но все же. Так они оказались впереди других. Второе дело - нормативы по отчуждению имущества, которые в Литве позволяют отчуждать имущество с меньшей бюрократической нагрузкой ", - пояснил Вингрис.

При этом он отметил, что в Латвии строительство Rail Baltica начато с самых сложных и долговременных проектов - центра Риги и аэропорта. Эстонцы предпочли начать строительство с мостов и путепроводов.

"В результате я рискну заявить, что все равно нет такого, чтобы кто-то был впереди. Когда мы начнем строительство в Иецаве, скорее всего, вперед выдвинется Латвия", - сказал Вингрис.

Он также отметил, что в настоящее время в Литве строительные работы уже ведутся в районе моста через Нерис - в направлении Латвии.

"Смещение сроков есть, но соединение с Литвой в любом случае произойдет быстрее, чем завершение всей трассы Rail Baltica. Затем последует северное направление ", - добавил Вингрис.