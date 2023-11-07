Кампания под пулями. Кто и почему говорит о выборах в Украине во время войны

До января 2023 года Арестович был одним из голосов власти о ходе войны — теперь же он стал одним из самых громких критиков команды Зеленского Фото: Getty Images

Все говорят о выборах

Если подходить к делу формально, то главное, что нужно знать об украинских выборах сейчас, — это то, что закон о военном положении запрещает проведение президентских, парламентских и местных выборов во время этого самого военного положения. В Украине оно было объявлено 24 февраля прошлого года, и предпосылок для его отмены пока не видно.

С другой стороны, еще в мае этого года президент ПАСЕ Тини Кокс заявил, что Украина должна провести свободные и честные выборы, пусть они будут не идеальными в условиях военного положения. В конце августа американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев заявил, что в следующем году в Украине должны состояться выборы. После этого сразу несколькими заявлениями по этому поводу разразился Владимир Зеленский.

Сначала он сказал, что готов провести выборы, если Запад профинансирует их проведение и пришлет на них наблюдателей. «Я не хочу, чтобы к властям было отношение, что они держатся [за власть]», — сказал он тогда.

В интервью румынским СМИ Зеленский творчески развил свою мысль, пообещав, что если выборы будут проводиться во время войны, то он будет баллотироваться в президенты во второй раз, а если в уже мирной Украине — то сдержит свое давнее обещание и не будет участвовать в выборах.

Фото: Getty Images