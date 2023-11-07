Ситуация с розничной торговлей: жаловаться на глубокий кризис не приходится

Высокий уровень инфляции и нестабильная геополитическая ситуация, которая будет и дальше влиять на цены на энергоресурсы, заставляет многих людей тщательно оценивать свои расходы. Кроме того, после окончания пандемии Covid-19 люди вновь чаще пользуются различными услугам, а не покупают товары - например, тратят деньги на путешествия, а не на мебель. В результате розничная торговля не может похвастаться ростом оборота, но и жаловаться на глубокий кризис в этой отрасли тоже не приходится, пишет Diena.
По данным Центрального статистического управления, в октябре 22% предприятий розничной торговли заявили, что не ощущают никаких ограничений в своей деятельности, и это на 2 процентных пункта больше, чем в сентябре.
В то же время продолжает расти доля предприятий розничной торговли, которые основным ограничивающим фактором называют конкуренцию - в октябре этот показатель достиг нового максимума с января 2017 года (55%).
Недостаточный спрос и нехватку рабочей силы ограничивающими факторами назвали 29% и 21% предприятий соответственно, а 10% заявили, что таким фактором являются финансовые трудности.
Индикатор уверенности предприятий розничной торговли в октябре составил 4,4, увеличившись на 1,8 процентного пункта по сравнению с сентябрем. Если этот показатель выше нуля, то настроение в данной отрасли оптимистичное, если ниже нуля - пессимистичное.
В розничной торговле продуктами питания индикатор уверенности в октябре вырос на 2,9 процентного пункта - до 0,6. В секторе непродовольственных товаров показатель уверенности также остался положительным (0,9), но снизился на 6,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.
Ухудшение настроений в октябре (на 13,8 процентных пункта) по сравнению с сентябрем было наиболее выраженным в розничной торговле топливом, где индикатор уверенности упал до -12,3.
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