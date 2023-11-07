Ситуация с розничной торговлей: жаловаться на глубокий кризис не приходится

Высокий уровень инфляции и нестабильная геополитическая ситуация, которая будет и дальше влиять на цены на энергоресурсы, заставляет многих людей тщательно оценивать свои расходы. Кроме того, после окончания пандемии Covid-19 люди вновь чаще пользуются различными услугам, а не покупают товары - например, тратят деньги на путешествия, а не на мебель. В результате розничная торговля не может похвастаться ростом оборота, но и жаловаться на глубокий кризис в этой отрасли тоже не приходится, пишет Diena.