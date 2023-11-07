С наступлением осенней погоды уменьшается поток мигрантов на латвийско-белорусской границе

За прошедшие сутки пограничники пресекли попытки 56 человек пересечь границу. Это уже не около 100 человек в день, как было еще недавно, сказал Пуятс.

Он отметил, что большинство нелегальных мигрантов приезжают из теплых стран, и им некомфортно в латвийских климатических условиях. В свою очередь перед белорусской стороной стоит новая задача - обеспечить мигрантов теплой одеждой и одеялами.

По прогнозам начальника ГПО, с наступлением зимы поток мигрантов на латвийско-белорусской границе продолжит снижаться.

Как сообщалось, в этом году предотвращено уже более 13 000 попыток незаконного пересечения границы, а 406 человек были приняты Латвией по гуманитарным соображениям.