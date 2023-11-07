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С наступлением осенней погоды уменьшается поток мигрантов на латвийско-белорусской границе

rus.tvnet.lv/LETA
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Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.
Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс. Фото: Evija Trifanova/LETA

С наступлением прохладной осенней погоды поток мигрантов на латвийско-белорусской границе немного снизился, сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.

За прошедшие сутки пограничники пресекли попытки 56 человек пересечь границу. Это уже не около 100 человек в день, как было еще недавно, сказал Пуятс.

Он отметил, что большинство нелегальных мигрантов приезжают из теплых стран, и им некомфортно в латвийских климатических условиях. В свою очередь перед белорусской стороной стоит новая задача - обеспечить мигрантов теплой одеждой и одеялами.

По прогнозам начальника ГПО, с наступлением зимы поток мигрантов на латвийско-белорусской границе продолжит снижаться.

Как сообщалось, в этом году предотвращено уже более 13 000 попыток незаконного пересечения границы, а 406 человек были приняты Латвией по гуманитарным соображениям.

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