Уходящий рабочий день принес множество важных событий - в Ригу прибыли первые электробусы Rīgas satiksme, были опубликованы подробности и фотографии с операции по поиску пропавшей Анны Янсоне, а RUS TVNET разбирался в ценообразовании парковок в аэропорту "Рига". Об этих и других новостях вторника, 7 ноября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 7 ноября ⟩ Новые правила использования шин, ограничения на продажу алкоголя и "обман" Рижского аэропорта
Новости Латвии:
Во вторник правительство поддержало предложенные Министерством сообщения изменения в правилах Кабинета министров о техосмотре транспортных средств и техническом контроле на дорогах, устанавливающие, что с 1 октября 2024 года всесезонные шины, или шины с обозначением M+S, нельзя будет использовать в установленный в правилах дорожного движения (ПДД) зимний период, сообщает агентство LETA.
Во вторник, 7 ноября, радар ВВС зафиксировал нарушение воздушного пространства Латвии на латвийско-российской границе российским самолетом, сообщает пресс-служба Минобороны.
В Ригу прибыли первые новые электробусы Rīgas satiksme, изготовленные в Польше, сообщает агентство LETA.
По-прежнему продолжаются поиски пропавшей Анны Янсоне. В воскресенье, 5 ноября, была проведена масштабная операция по поиску женщины, в которой принимали участие как представители полиции, так и 52-й батальон боевой поддержки Земессардзе и общественная организация Bezvēsts.lv, которая опубликовала фотографии с места поисков.
Никто в Латвии не имеет точных данных о том, у скольких заемщиков могут возникнуть проблемы с погашением ипотечного кредита в ближайшее время, говорит в интервью коммерческий директор и член правления общества "Бюро кредитной информации" Интарс Микелсонс. Все решения, которые принимаются и продвигаются в виде законодательных изменений, основаны на эмоциях и предположениях о том, что потребитель не может выплатить ипотечный кредит.
Подкомиссия по общественному здоровью комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала идею запретить продажу алкогольных напитков по воскресеньям и праздничным дням с 15:00.
За рубежом:
По словам политиков, в случае войны между Израилем и ХАМАСОМ необходимо иметь в виду, что права гражданского населения должны уважаться всеми сторонами. Кроме того, люди не должны называть поддержку палестинских гражданских поддержкой ХАМАСА, пишет эстонское издание Rus.Postimees.
В понедельник, 6 ноября, в 16:40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Куусалу в Харьюмаа, Эстония, где произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика.
Все в Украине говорят о выборах. Несмотря на продолжающиеся боевые действия, несмотря на прямой законодательный запрет на проведение любых голосований, несмотря на то, что общество противится самой идее избирательной кампании во время войны, — все в Украине говорят о выборах. Заявления некоторых политиков до боли напоминают предвыборные лозунги. Другие деятели откровенно рассуждают о своем участии или неучастии в будущей кампании.
Может ли экономика страны избежать рецессии, инфляции, безработицы - результаты исследования у DW.
Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру зимой, сказал в интервью Die Welt глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Кроме того, Киев продолжает добиваться поставок немецких ракет Taurus.
Интересное чтиво:
В редакцию RUS TVNET обратился гражданин Литвы, который недавно столкнулся с неприятной ситуацией в аэропорту "Рига". По его словам, ему пришлось заплатить за парковку "в разы больше, чем было указано на официальном сайте аэропорта".
"Мы записываем этот выпуск в Риге", - сказал в очередном выпуске на YouTube-канале "Радио Долин" кинокритик Антон Долин. В новом эпизоде он обсудил фильмы, выдвинутые на премию "Оскар".
Тест, который согреет вас в эту прохладную осеннюю погоду!
В новом клипе "Київ - Ніцца" снималась 22-летняя рижанка Мария Лапиня. Девушка не скрывает, что, когда ей написали от имени Светланы Лободы, она не поверила, что это происходит на самом деле. RUS TVNET удалось пообщаться с Марией на закрытой презентации бонус-трека "Рига - Ницца".
В TikTok-аккаунте Pārventas bibliotēka (Библиотека Парвента, Вентспилс) сотрудники показали, что приходилось находить из оставленных вещей в своих книгах в качестве закладок.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня, 7 ноября, в соцсети Х опубликовал фотографию, на которой он поздравляет латвийских пограничников со 104-летием Государственной пограничной службы. Несколько пользователей соцсетей указали, что солдат на фото, вероятно, из Литвы. Портал Apollo рассказывает, так ли это.
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