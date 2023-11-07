Главное за 7 ноября ⟩ Новые правила использования шин, ограничения на продажу алкоголя и "обман" Рижского аэропорта

Подкомиссия по общественному здоровью комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала идею запретить продажу алкогольных напитков по воскресеньям и праздничным дням с 15:00.

За рубежом:

По словам политиков, в случае войны между Израилем и ХАМАСОМ необходимо иметь в виду, что права гражданского населения должны уважаться всеми сторонами. Кроме того, люди не должны называть поддержку палестинских гражданских поддержкой ХАМАСА, пишет эстонское издание Rus.Postimees.

В понедельник, 6 ноября, в 16:40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Куусалу в Харьюмаа, Эстония, где произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика.

​Все в Украине говорят о выборах. Несмотря на продолжающиеся боевые действия, несмотря на прямой законодательный запрет на проведение любых голосований, несмотря на то, что общество противится самой идее избирательной кампании во время войны, — все в Украине говорят о выборах. Заявления некоторых политиков до боли напоминают предвыборные лозунги. Другие деятели откровенно рассуждают о своем участии или неучастии в будущей кампании.

Может ли экономика страны избежать рецессии, инфляции, безработицы - результаты исследования у DW.

Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру зимой, сказал в интервью Die Welt глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Кроме того, Киев продолжает добиваться поставок немецких ракет Taurus.

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