Фото ⟩ Смертельное ДТП в Эстонии: погибли мужчина и семилетний ребенок

В результате аварии погибли мужчина, управлявший автомобилем, и семилетний ребенок, сидевший за ним.

Двое других детей, находившихся в машине, были доставлены в больницу для медицинского обследования. Мужчина, управлявший грузовиком, который находился в автомобиле один, в результате столкновения не пострадал.

Для выяснения всех обстоятельств и причин ДТП возбуждено уголовное дело.