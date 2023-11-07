Фото ⟩ Смертельное ДТП в Эстонии: погибли мужчина и семилетний ребенок

В понедельник, 6 ноября, в 16:40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Куусалу в Харьюмаа, Эстония, где произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, пишет Rus.Postimees.
В результате аварии погибли мужчина, управлявший автомобилем, и семилетний ребенок, сидевший за ним.
Двое других детей, находившихся в машине, были доставлены в больницу для медицинского обследования. Мужчина, управлявший грузовиком, который находился в автомобиле один, в результате столкновения не пострадал.
Для выяснения всех обстоятельств и причин ДТП возбуждено уголовное дело.
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