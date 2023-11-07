Вт, 7.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Смертельное ДТП в Эстонии: погибли мужчина и семилетний ребенок

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Konstantin Sednev / Postimees

В понедельник, 6 ноября, в 16:40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Куусалу в Харьюмаа, Эстония, где произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, пишет Rus.Postimees.

В результате аварии погибли мужчина, управлявший автомобилем, и семилетний ребенок, сидевший за ним.

Двое других детей, находившихся в машине, были доставлены в больницу для медицинского обследования. Мужчина, управлявший грузовиком, который находился в автомобиле один, в результате столкновения не пострадал.

Для выяснения всех обстоятельств и причин ДТП возбуждено уголовное дело.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх