МВД Украины: Помощник Залужного погиб из-за неосторожного обращения с гранатой

Согласно его информации, несколькими часами ранее Частяков вернулся домой в село Чайки Киевской области после празднования своего дня рождения и стал разбирать подарки от коллег. В одном из подарочных пакетов находились гранаты нового западного образца.

Сначала один из боеприпасов взял в руки 13-летний сын Частякова и начал крутить чеку.

"Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", - отметил глава МВД Украины.

В результате взрыва Геннадий Частяков погиб, а его сын Глеб был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Остальные члены семьи военнослужащего не пострадали.

После инцидента правоохранительные органы обнаружили в квартире помощника Залужного еще пять гранат из подарочного набора, их отправили на экспертизу. Полицейским также удалось найти коллегу Частякова, который вручил ему роковой подарок. Его кабинет обыскали и изъяли две аналогичные гранаты. Фамилию мужчины не разглашают.

Позже официальный представитель МВД Марьяна Рева сообщила, что мужчина, который подарил гранаты помощнику главкома ВСУ, предупредил его, что гранаты боевые. "Вероятно, не поверил погибший в эту информацию", - сказала Рева.