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Трамп не принял приглашение Зеленского посетить Украину

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Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: AP/Scanpix

Бывший президент США Дональд Трамп отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину, сообщает ВВС.

"Я очень уважаю президента Зеленского, однако считаю, что сейчас не было бы правильным посещать Украину, - цитирует портал Newsmax сообщение Трампа. - Администрация Байдена сейчас работает с ним, и я не хотел бы создавать конфликт интересов".

Комментируя слова Трампа, что он мог бы прекратить российское вторжение в Украину в течение 24 часов, если бы снова был избран президентом США, Зеленский в воскресенье в передаче NBC "Meet the Press" отметил, что ему самому стоило бы посетить Украину и ознакомиться с ситуацией на месте.

"Я приглашаю президента Трампа. Если он приедет, мне хватит 24 минуты - да, 24 минуты, не больше, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не сможет справиться с этой войной", - сказал Зеленский.

Он указал, что у Трампа не получится незамедлительно прекратить войну, если только он не готов пожертвовать Путину территорию и независимость Украины.

Президент Украины добавил, что не контактировал с Трампом с тех пор, как тот покинул должность президента в 2021 году. На вопрос, может ли, по его мнению, Трамп строго поддержать Украину, Зеленский ответил со скепсисом.

"Я действительно не знаю. Я надеюсь. Это зависит не только от президента институционально. Я думаю, это зависит от мнения американцев, вашего общества", - подчеркнул украинский президент.

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