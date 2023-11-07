Трамп не принял приглашение Зеленского посетить Украину

"Я очень уважаю президента Зеленского, однако считаю, что сейчас не было бы правильным посещать Украину, - цитирует портал Newsmax сообщение Трампа. - Администрация Байдена сейчас работает с ним, и я не хотел бы создавать конфликт интересов".

Комментируя слова Трампа, что он мог бы прекратить российское вторжение в Украину в течение 24 часов, если бы снова был избран президентом США, Зеленский в воскресенье в передаче NBC "Meet the Press" отметил, что ему самому стоило бы посетить Украину и ознакомиться с ситуацией на месте.

"Я приглашаю президента Трампа. Если он приедет, мне хватит 24 минуты - да, 24 минуты, не больше, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не сможет справиться с этой войной", - сказал Зеленский.

Он указал, что у Трампа не получится незамедлительно прекратить войну, если только он не готов пожертвовать Путину территорию и независимость Украины.

Президент Украины добавил, что не контактировал с Трампом с тех пор, как тот покинул должность президента в 2021 году. На вопрос, может ли, по его мнению, Трамп строго поддержать Украину, Зеленский ответил со скепсисом.

"Я действительно не знаю. Я надеюсь. Это зависит не только от президента институционально. Я думаю, это зависит от мнения американцев, вашего общества", - подчеркнул украинский президент.