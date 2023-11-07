Предложение Ринкевича: на законодательном уровне разрешить директорам школ обыскивать сумки учеников

В закон об образовании включена норма, устанавливающая обязанность родителей информировать руководителя учебного заведения о состоянии здоровья ребенка и любых других обстоятельствах, которые могут повлиять на освоение образовательной программы и вовлеченных в этот процесс лиц. Однако на практике бывали случаи, когда родители не предоставляли указанную информацию образовательному учреждению, что существенно повлияло на освоение образовательной программы и вовлеченных в это лиц.

"К сожалению, я делаю вывод, что включенная в закон об образовании обязанность родителей предоставлять существенную информацию о ребенке образовательному учреждению без предусмотренной законом ответственности зачастую не выполняется.

В связи с этим предлагаю в закон об административном правонарушении в сфере образования включить и действия родителей, если те не предоставляют установленную нормативными актами информацию образовательному учреждению", - говорится в письме президента.

Ринкевич подчеркнул, что поправки предусматривают право, а не обязанность педагогов, руководителей школ в случаях, если имеются обоснованные подозрения в наличии у учащихся каких-либо опасных предметов или запрещенных веществ, на проведение проверки вещей воспитанника с незамедлительным информированием об этом родителей.