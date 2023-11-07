Президент Эдгар Ринкевич подал в Сейм законодательную инициативу по обеспечению безопасной среды в школе, сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис.
Предложение Ринкевича: на законодательном уровне разрешить директорам школ обыскивать сумки учеников
Во вторник президент подписал и направил в Сейм две законодательные инициативы, призывающие внести поправки в закон об образовании и в закон о праздничных, памятных и отмечаемых днях.
В письме президиуму Сейма президент Латвии акцентирует внимание на том, что безопасность в образовательном учреждении должна быть приоритетом, без которого невозможен качественный образовательный процесс. Ринкевич подчеркивает, что право чувствовать себя безопасно в школе имеют и педагоги, и ученики, и остальной персонал учебного заведения.
"Я считаю, что законодатель должен действовать, чтобы включить в закон об образовании четкое регулирование случаев, когда возникают обоснованные опасения по поводу угрозы применения насилия или других значимых рисков безопасности в образовательном учреждении, которые могут быть вызваны опасными веществами и предметами, возможно, находящимися в распоряжении учащегося", - заявил президент.
Для недопущения или своевременного предотвращения таких случаев он предлагает включить в закон норму, дающую руководителю образовательного учреждения право на обыск личных вещей учащегося. Президент подчеркнул, что,
балансируя между правом образовательных учреждений на конкретное действие и правом учащихся полагаться на разумную защиту своих прав и интересов, законодатель должен найти разумный компромисс, который не допустит произвола ни с одной стороны.
В закон об образовании включена норма, устанавливающая обязанность родителей информировать руководителя учебного заведения о состоянии здоровья ребенка и любых других обстоятельствах, которые могут повлиять на освоение образовательной программы и вовлеченных в этот процесс лиц. Однако на практике бывали случаи, когда родители не предоставляли указанную информацию образовательному учреждению, что существенно повлияло на освоение образовательной программы и вовлеченных в это лиц.
"К сожалению, я делаю вывод, что включенная в закон об образовании обязанность родителей предоставлять существенную информацию о ребенке образовательному учреждению без предусмотренной законом ответственности зачастую не выполняется.
В связи с этим предлагаю в закон об административном правонарушении в сфере образования включить и действия родителей, если те не предоставляют установленную нормативными актами информацию образовательному учреждению", - говорится в письме президента.
Ринкевич подчеркнул, что поправки предусматривают право, а не обязанность педагогов, руководителей школ в случаях, если имеются обоснованные подозрения в наличии у учащихся каких-либо опасных предметов или запрещенных веществ, на проведение проверки вещей воспитанника с незамедлительным информированием об этом родителей.
На пресс-конференции после встречи с председателем Сейма Дайгой Миериней президент Латвии подчеркнул, что проверка вещей должна проводиться в присутствии нескольких педагогов. Ринкевич обратил внимание на то, что второе предложение предусматривает конкретную ответственность родителей, если они сознательно не информируют школу о состоянии здоровья учащегося или не раскрывают другую существенную информацию, которую педагогам следовало бы знать, чтобы обеспечить безопасность в школе.
"Главная цель поправок - решать вопросы, о которых я много говорил с педагогами во время региональных визитов, на встречах с Латвийским профсоюзом работников образования и науки, а также во время встреч с учителями, которые пострадали от насилия", - сказал Ринкевич.
Он отметил, что цель поправок - способствовать безопасности в школах, поощрять большую ответственность не только школы, но и родителей. Президент выразил надежду, что Сейм оценит эти предложения и проект станет законом, что позволит сделать школьную среду немного безопаснее.
"Конечно, этого нельзя добиться только законом. Вопрос в том, насколько ответственно он будет введен и реализован. Я направил письма министру здравоохранения и министру образования и науки. Опираясь на конкретные случаи, я призвал улучшить систему обмена информацией между учреждениями здравоохранения, безопасности и школами", - заявил президент.
Вопрос о безопасности в образовательных учреждениях в очередной раз поднят после случаев насилия в отдельных образовательных учреждениях.
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