Перемирие, гуманитарная пауза, прекращение огня. В чем отличие и почему ничего из этого нет в войне Израиля и ХАМАС

Арабские страны, ООН и неправительственные организации призывают к немедленному прекращению огня.

США, Канада, Великобритания и Евросоюз поддерживают «гуманитарные паузы», но против перемирия, поскольку считают, что на этом этапе оно не устранит причину конфликта, а лишь усугубит его, поскольку позволит ХАМАС прийти в себя и снова напасть на Израиль.

Израиль резко против перемирия до освобождения всех заложников, но допускает «короткие тактические паузы — час там, час здесь».

В чем разница

ООН выделяет несколько вариантов временного прекращения войн. Некоторые ведут к миру, другие лишь облегчают страдания мирного населения.

«Во время войны стороны могут согласиться на паузу в боевых действиях, чтобы позволить жизненно важной помощи добраться до мирных жителей или провести мирные переговоры. Важно различать эти сценарии, особенно между паузами исключительно в гуманитарных целях и сценариями, согласованными в рамках политического процесса», — говорится в словаре Управления по координации гуманитарных вопросов (OCHA) ООН.