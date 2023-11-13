Шарм Парижа на улицах Риги: какие новые тенденции в моде на очки?

В последние два-три года широкую популярность приобрел спортивный стиль Pret-A-Sporter, или стиль, сочетающий повседневный стиль casual со ​​спортивной одеждой и аксессуарами, в том числе спортивными очками.

Что касается цветов, то в этом сезоне особенно актуальны пастельные и зеленые тона, а также сочетания нескольких цветов.

Что касается формы очков, актуальны oversize и, наоборот, узкие, геометрические формы. Круглые очки также всегда актуальны.

Фото: publicitātes

Фото: publicitātes

Фото: publicitātes

В моде unisex оправы для очков, причем особое внимание уделяется материалу очков. Оптическая индустрия тесно связана с миром моды, и в настоящее время упор делается на экологичность – это тема №1 в контексте новейших материалов. Экологичность, возможность многократной переработки, 3D-печать — все эти материалы актуальны и будут актуальны и в контексте очков.

Видео: обзор выставки оптики Silmo Paris

Как найти подходящие очки?

Во-первых, не существует правильных или неправильных форм, или цветов очков – все определяется чувствами. Симметрия, асимметрия, геометрическая форма или зеленая рамка – почему бы и нет? Очки – аксессуар чувств и историй. Они отражают наш внутренний мир, настроение, взгляды на жизнь и на себя.

Очки необходимо адаптировать к ежедневному ритму и активности, поэтому важен комфорт. Для повседневного ношения или защиты глаз от солнца, занятий спортом или чтения книги – в очках вам должно быть хорошо!