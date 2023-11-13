Шарм Парижа на улицах Риги: какие новые тенденции в моде на очки?

Сегодня очки уже не просто помогают лучше видеть – они стали аксессуаром, чтобы лучше выглядеть! Недавно в Париже прошла крупнейшая выставка оптики, и новейшие тенденции добрались и до Латвии.
С 29 сентября по 2 октября в Париже прошла выставка оптики Silmo Paris, на которой представлена вся индустрия оптики и очков, с участием как больших, так и малых, опытных и новых участников. Вклад участников в ее успех неизмерим: качество их стендов, продуктов и услуг показывает, насколько они инвестируют в будущее ведущей выставки отрасли.
Выставка Silmo Paris в этом году подтвердила, что парижское мероприятие стало местом для открытия новых коллекций и брендов, а также инновационных концепций в международном масштабе. Кроме того, огромный спектр событий в рамках мероприятия способствует инновациям, творчеству и знаниям, а также позволяет взглянуть на те компании, которые изобретают сегодняшнюю и завтрашнюю оптику.
В мероприятии также приняла участие команда салонов оптики METROPOLE, METROPOLE LONIA и Zeiss Vision Center Latvija, которые привезли в Ригу самые актуальные тенденции моды. Какие же они?
Фото: обзор выставки оптики Silmo Paris
Какие тренды в очках этой осенью?
На данный момент одним из самых актуальных трендов является сегмент спортивных очков. Движение, динамика, активный отдых, профессиональный спорт – оптическая индустрия объединяет эти тенденции, предлагая решения как любителям спорта, так и любителям моды.
В последние два-три года широкую популярность приобрел спортивный стиль Pret-A-Sporter, или стиль, сочетающий повседневный стиль casual со спортивной одеждой и аксессуарами, в том числе спортивными очками.
Что касается цветов, то в этом сезоне особенно актуальны пастельные и зеленые тона, а также сочетания нескольких цветов.
Что касается формы очков, актуальны oversize и, наоборот, узкие, геометрические формы. Круглые очки также всегда актуальны.
В моде unisex оправы для очков, причем особое внимание уделяется материалу очков. Оптическая индустрия тесно связана с миром моды, и в настоящее время упор делается на экологичность – это тема №1 в контексте новейших материалов. Экологичность, возможность многократной переработки, 3D-печать — все эти материалы актуальны и будут актуальны и в контексте очков.
Видео: обзор выставки оптики Silmo Paris
Как найти подходящие очки?
Во-первых, не существует правильных или неправильных форм, или цветов очков – все определяется чувствами. Симметрия, асимметрия, геометрическая форма или зеленая рамка – почему бы и нет? Очки – аксессуар чувств и историй. Они отражают наш внутренний мир, настроение, взгляды на жизнь и на себя.
Очки необходимо адаптировать к ежедневному ритму и активности, поэтому важен комфорт. Для повседневного ношения или защиты глаз от солнца, занятий спортом или чтения книги – в очках вам должно быть хорошо!
В наше время очки помогают не только лучше видеть, но и лучше выглядеть – очки уже не считаются просто предметом, корректирующим зрение. Это мода, это аксессуар, это улучшение качества жизни, покупка, в которую стоит инвестировать.
В зависимости от цели важную роль играют линзы очков. Возможности и свобода выбора в мире линз чрезвычайно широки. Новейшие технологии предлагают множество различных решений, но важно выбрать наиболее подходящее для вашей повседневной жизни и специфики вашей работы.
Говоря о форме, оправы "кошачий глаз" являются проверенной ценностью. Они существуют уже несколько десятилетий и будут оставаться хитом, а их форма подходит практически любой женщине любого возраста. С появлением новейших тенденций исполнение и актуальность цветов меняются, но форма остается неизменной. С другой стороны, для мужчин это будут угловатые очки и в форме "авиатор". В свою очередь, классическими считаются черные, коричневые и золотые оправы для очков.
Что касается тенденций латвийской женской и мужской моды, если еще несколько лет назад можно было с уверенностью сказать, что "средней покупкой оправы для очков" в Латвии была черная или коричневая оправа классического дизайна, то сейчас можно увидеть, что все чаще, причем и женщины, и мужчины, выбирают более смелую форму и цвет оправ/солнцезащитных очков. Следование модным тенденциям, постоянное присутствие цифровых медиа и социальных сетей, существенно изменилось восприятие очков как продукта.
Где найти лучшие очки?
Салоны оптики METROPOLE имеют широкое предложение, начиная со всеми любимого бренда Metropole. В коллекции можно найти модели классических форм и спокойных тонов, идеально подходящие для повседневного использования, а также "жемчужины" последних тенденций и трендов, которые побалуют ценителей моды.
В настоящее время в салоне предлагается актуальный спортивный стиль. METROPOLE гордится сотрудничеством с одним из ведущих брендов спортивных очков в мире – Bolle. Альпинизм, езда на велосипеде, гольф, бег, катание на лыжах, пеший туризм – консультанты помогут подобрать наиболее подходящие очки для различных видов спорта. И даже больше – спортивные очки могут быть оснащены оптикой!
"Купить спортивные очки можно во многих местах, но важно, что в наших салонах вы можете купить оптические спортивные очки для тех, кто ежедневно носит очки для коррекции зрения. Рекомендую потратить час и прийти в один из наших оптических салонов – наши профессиональные специалисты помогут вам понять, какие очки наиболее подходят для вашего вида спорта".
сердце студии оптики METROPOLE LONIA sirds
В свою очередь, в Ригу из Парижа были привезены новинки любимых покупателями брендов - C-Zone, Woodys, Guy Laroche, Moleskine, Faconnable, Zeiss, Charmant Z, Serengeti.А также такие известные бренды, как Guess, Timberland, Blumarine, Daniel Hechter, Escada, Police, Calvin Klein и многие другие.
В салонах оптики METROPOLE доступен бренд Eco - очки всей коллекции изготовлены из экологически чистого металла и пластика. В том числе упаковка и футляр!
Также, если очки сломались, лучше всего обратиться в салоны оптики – некоторый ремонт можно сделать прямо в салоне, например, заменить носоупоры или подтянуть шарниры. Салоны оптики METROPOLE предлагают своим клиентам приобрести сервисную гарантию, которая дает ряд преимуществ:
- Бесплатное обслуживание очков.
- Бесплатный ремонт очков.
- Скидка 70% на оправы для очков, если ремонт невозможен.
- Скидка 70% на линзы очков, если они повреждены по вине покупателя.
Профессиональные консультанты салона помогут, рассказав историю очков, но только мы можем подарить очкам жизнь, индивидуальность и шарм!
Очки могут вдохновлять и волновать год за годом! Коллеги, партнеры по сотрудничеству, знакомые и друзья встретились на выставке оптики Silmo Paris в Париже – все были на одной волне.
Парижская выставка всегда завораживает рассказами самих производителей и дизайнеров. Погружение в каждый изгиб очков, нюансы цвета, разнообразие материалов и богатство форм. Это история очков, которая создает и придает каждой паре очков свой собственный вкус. Время выбрать свой!
Статья написана в сотрудничестве с салоном оптики METROPOLE.