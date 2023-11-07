В ночь на среду в Риге будет закрыт железнодорожный путепровод на улице Дзирнаву

В ночь на среду, 8 ноября, в Риге будет закрыт для движения железнодорожный путепровод на улице Дзирнаву, сообщили в Рижской думе.
В связи с установкой дорожно-технического оборудования для проведения строительных работ будет закрыто движение транспорта и пешеходов с с 00:30 до 4:30
На ответственных за выполнение работ возложена задача обеспечить размещение дорожных знаков, обеспечить подъезд транспортных средств к месту проживания или работы, а также движение оперативного транспорта.
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