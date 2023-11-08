"Паника и зрада": что происходит вокруг главкома ВСУ Залужного

Политик и военный

С другой стороны, давайте все же смотреть на вещи реально. Владимир Зеленский настаивает на том, что потенциал украинского наступления еще не исчерпан и ВСУ должны сражаться, пока не выйдут на те самые границы состоянием на 1991 год.

Валерий Залужный говорит, что война перешла в позиционную фазу и украинцам стоит задуматься о стратегической обороне.

Очевидно, что политический и военный лидеры страны имеют разное видение нынешней ситуации на поле боя и того, как она будет развиваться в ближайшем будущем. И если один из них должен покинуть капитанский мостик, то, согласно законодательству, Зеленский имеет право уволить Залужного, а не наоборот, нравится это кому-то или нет.

Залужный и Зеленский Фото: Reuters

Формально-то это так. Но за полтора года большой войны в Украине сформировалась уникальная модель, когда один сверхпопулярный человек – президент Владимир Зеленский – занимался продвижением интересов своего государства на самых различных международных площадках, обеспечивал ей поддержку цивилизованного мира и договаривался о помощи от зарубежных партнеров, а другой сверхпопулярный человек – Валерий Залужный – воевал, уничтожал оккупантов и освобождал украинские земли.

И они не лезли на поле друг друга: Залужный не занимался политикой, Зеленский не рассказывал военным, как им нужно воевать.

Гипотетическая отставка Валерия Залужного Владимиром Зеленским – особенно в ситуации, когда решимость Запада поддерживать Украину, кажется, несколько пошатнулась – выглядит как очевидное нарушение этого баланса.