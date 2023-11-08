На следующей неделе могут начаться морозы и пойти снег

В ближайшие три дня ожидаются небольшие дожди, но в целом по стране осадков будет меньше, чем в начале недели. Лишь изредка между облаками проглянут лучи солнца, будет дуть слабый и умеренный южный ветер, который в субботу перейдет в восточный. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем - +5...+9 градусов.

В воскресенье, 12 ноября, циклон принесет в Латвию дожди, которые в понедельник могут перейти в снег, при этом выше всего его вероятность на востоке страны. Прогнозы синоптиков относительно того, насколько резко понизится температура, расходятся, но существует вероятность наступления метеорологической зимы, когда среднесуточная температура ниже нуля держится не менее пяти дней подряд.

Как сообщалось, в Алуксне уже 25-29 октября средняя температура воздуха была отрицательной и наступила метеорологическая зима - на три недели раньше нормы. В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 17 ноября, в некоторых местах Курземе она наступила даже на месяц раньше обычного.

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