Видео ⟩ Чемпион Европы по боксу открыл стрельбу по людям в Москве

По данным пропагандистского агентства ТАСС, Иванов поругался с несколькими мужчинами в ресторане "Пауланер" в Москве. Спорщики стали агрессивными, и их пришлось разнимать. В какой-то момент Иванов вытащил пистолет и начал стрелять в людей.

Он выстрелил в трех человек, у одного пострадавшего оказался сломан нос.

Видео с камер — чемпион Европы по боксу Никита Иванов расстреливает людей у «Паулайнера». Сейчас бывший член сборной России арестован. Его обвиняют в хулиганстве, дело о стрельбе у «Паулайнера» находится на контроле у прокуратуры. pic.twitter.com/HLpLnr5gj9 — Андрей Рудин (@ARDNorm) November 7, 2023

Сообщается, что Иванов находится под стражей до 5 января 2024 года. Против него возбуждено уголовное дело. Телеграм-канал Mash сообщает, что Иванов извинился перед потерпевшими и готов покрыть медицинские расходы.

Сам боксер рассказывает, что разозлился, потому что обидели его подругу, из-за чего он и ввязался в конфликт.

В свою очередь, Telegram-канал Baza сообщает, что Иванов подошел к одному из посетителей ресторана и попросил сигарету. Он вел себя вызывающе, в результате чего завязалась драка. Участники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Охранники и сотрудники ресторана попытались разнять драку, но Иванову удалось выхватить пистолет и начать стрельбу.

37-летний Иванов - чемпион Европы по боксу 2013 года. Годом ранее на чемпионате Европы он завоевал серебряную медаль.

У Иванова довольно темное прошлое вне спорта. В 2007 году он застрелил мужчину из пистолета в Москве. В 2020 году боксер устроил драку в поезде, в которой ударил мужчину так, что тот впал в кому.