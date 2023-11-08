Латвия выделит 150 тыс. евро для поддержки палестинцев и жителей Израиля

В секторе Газа сейчас находится более 640 000 людей, ищущих убежища в южной части сектора, однако налеты совершаются и там. Несмотря на то, что 1 ноября прошла первая ограниченная эвакуация иностранцев и раненых через пограничный пункт Рафах с Египтом, в целом население не имеет возможности выехать из сектора Газа, так как указанный пограничный пункт по-прежнему закрыт. С 21 октября начата постепенная и пока ограниченная доставка международной гуманитарной помощи, однако ее объем недостаточен, а также существует угроза безопасности гуманитарных работников.

МИД акцентирует внимание на том, что с учетом гуманитарного кризиса около 2,2 млн жителей сектора Газа сталкиваются с растущей нехваткой продовольствия, воды, медикаментов и других предметов первой необходимости. Жители сектора Газа уже долгое время обходятся примерно 1 литром воды в день, при этом сокращаются запасы продовольствия и медикаментов.

Кроме того, как отмечает МИД, из-за продолжающейся борьбы сил обороны Израиля с террористами ХАМАС безопасность жителей регулярно подвергается угрозам, поскольку они не могут найти безопасного убежища, в том числе в медучреждениях и школах, являющихся объектами гражданской инфраструктуры, защищаемыми на международном уровне.