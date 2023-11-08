Латвия выделит 150 тыс. евро для поддержки палестинцев и жителей Израиля

Латвия планирует выделить поддержку в размере 150 000 евро для палестинцев и жителей Израиля, говорится в аннотации к проекту приказа Министерства иностранных дел, размещенного на портале правовых актов.
Планируется, что МИД произведет выплату средств в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA), Всемирной продовольственной программы (WFP) и израильского Красного щита (Magen David Adom) для оказания поддержки палестинскому и израильскому населению в условиях напряженности и гуманитарного кризиса на Ближнем Востоке.
Как указывает МИД, сделав взносы в эти организации, Латвия выразит солидарность с палестинским населением, столкнувшимся с нарастающим гуманитарным кризисом, который углубился после ответной реакции Израиля на атаки террористической группировки ХАМАС 7 октября. Кроме того, поддержка предназначена также для выражения солидарности с Израилем, который продолжает сталкиваться с регулярными террористическими атаками ХАМАС.
С момента атаки ХАМАС 7 октября в Израиле погибли 1400 человек, более 3000 получили ранения. Также имеются данные о более чем 220 заложниках, которые находятся в плену у ХАМАС в секторе Газа. При этом атаки ХАМАС из сектора Газа продолжаются, а также участились террористические атаки с территории Ливана, контролируемого группировкой "Хизболла".
Как отмечает МИД, в секторе Газа погибли более 10 000 человек. Несмотря на то, что атаки сил обороны Израиля нацелены против ХАМАС, фактически невозможно отделить объекты ХАМАС от гражданской инфраструктуры. Таким образом, растут опасения по поводу безопасности населения и гуманитарных последствий в секторе Газа.
В секторе Газа сейчас находится более 640 000 людей, ищущих убежища в южной части сектора, однако налеты совершаются и там. Несмотря на то, что 1 ноября прошла первая ограниченная эвакуация иностранцев и раненых через пограничный пункт Рафах с Египтом, в целом население не имеет возможности выехать из сектора Газа, так как указанный пограничный пункт по-прежнему закрыт. С 21 октября начата постепенная и пока ограниченная доставка международной гуманитарной помощи, однако ее объем недостаточен, а также существует угроза безопасности гуманитарных работников.
МИД акцентирует внимание на том, что с учетом гуманитарного кризиса около 2,2 млн жителей сектора Газа сталкиваются с растущей нехваткой продовольствия, воды, медикаментов и других предметов первой необходимости. Жители сектора Газа уже долгое время обходятся примерно 1 литром воды в день, при этом сокращаются запасы продовольствия и медикаментов.
Кроме того, как отмечает МИД, из-за продолжающейся борьбы сил обороны Израиля с террористами ХАМАС безопасность жителей регулярно подвергается угрозам, поскольку они не могут найти безопасного убежища, в том числе в медучреждениях и школах, являющихся объектами гражданской инфраструктуры, защищаемыми на международном уровне.
Учитывая ограниченную территорию сектора Газа, население фактически уже не имеет безопасных убежищ, параллельно стремительно распространяются инфекционные заболевания. При этом население не имеет возможности покинуть находящуюся под угрозой территорию, поскольку Израиль в ходе нынешних военных действий перекрыл границу с сектором Газа, в то время как Египет частично закрыл единственный пункт перехода границы, разрешив его использование лишь для ограниченной доставки гуманитарных грузов, пояснили в МИД.
Международные гуманитарные организации сталкиваются с растущими трудностями в оказании поддержки населению: при обстрелах часто страдают их сотрудники и оказывающие помощь волонтеры. В результате налетов в Газе погибли уже 79 сотрудников ООН, и это число растет.
В то же время Израиль по-прежнему подвергается атакам ХАМАС, в результате которых ежедневно страдают несколько десятков жителей. В медучреждениях находятся несколько сотен жертв первых нападений, которые нуждаются в дальнейшем оказании медицинской помощи и реабилитации. С учащением нападений на севере страны увеличивается число пострадавших и в этой части Израиля.
Планируется, что МИД в 2023 году внесет взнос в размере 100 000 евро в бюджет UNRWA, 20 000 евро - в бюджет WFP, а 30 000 евро переведет на счет, указанный израильским Красным щитом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!