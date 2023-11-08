Из соцсетей Порзиньгиса пропали совместные фото с его девушкой

Как отмечает портал Sejas.lv, из их социальных сетей исчезли общие фотографии.

Разговоры о возможном кризисе в отношениях между ними возникли после того, как Порзиньгис в сентябре этого года один отправился в Бостон, где играет за "Селтикс". Тем временем Визла делится в своих социальных сетях кадрами из Латвии.

Напоминаем, что оба были вместе с августа 2020 года. Лишь весной 2021 года Порзиньгис впервые опубликовал совместную фотографию в социальных сетях.

Возлюбленная Порзиньгиса – бывшая болельщица рижского баскетбольного клуба VEF. Осенью этого года стало известно, что она основала собственную компанию. Ранее Лаура была в отношениях с участником группы Olas Жанисом Павловским.