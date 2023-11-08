В четверг Брасовский мост в Риге будет полностью открыт для движения

В дальнейшем Брасовским мостом смогут пользоваться и пешеходы, и велосипедисты, и общественный транспорт, и автомобили. Ранее по Брасовскому мосту было поэтапно восстановлено движение трамваев.

Брасовский мост был сдан в эксплуатацию в 1959 году и вплоть до 2019 года не проводилось значительных ремонтов для улучшения технического состояния моста.

В начале ремонтных работ на Брасовском мосту весной 2019 года было установлено, что мост находится в очень плохом состоянии и его необходимо полностью снести, разработать новый строительный проект и построить заново.

Демонтаж старого Брасовского моста был начат летом 2021 года, а в мае 2022 года началось строительство нового моста. В июне этого года одна из сторон Брасовского моста была завершена и по ней было восстановлено движение 11-го трамвайного маршрута, прерванное на неполный год.

В этом году еще планируется демонтировать построенный у Брасовского путепровода временный железнодорожный переезд, соединяющий улицу Клуса с улицей Гауяс. Переезд был создан на время строительных работ, чтобы обеспечить движение до их завершения.

Теперь Брасовский мост состоит из двух соседних и не соединенных между собой путепроводов. Один из них находится со стороны улицы Дунтес, второй - со стороны улицы Бривибас. Ширина каждого построенного путепровода составляет 22,9 метра.

Общая протяженность строительного объекта составляет 400 метров, из них длина самого моста - 121 метр. Мост имеет пятипролетную конструкцию системы непрерывной балки. Строительство Брасовского моста осуществляло объединение поставщиков CP - Rīgas tilti.

Строительство Брасовского моста осуществлено в рамках проекта "Путепровод через железную дорогу у станции Браса", получившего софинансирование из Фонда сплочения Европейского союза. Общая сумма проекта составляет 16 млн евро, из них 11,85 млн евро планируется покрыть за счет софинансирования из Фонда сплочения Европейского союза, 418 000 - за счет дотаций из госбюджета, а остальное - за счет средств самоуправления.