Видео: Брасовский мост полностью открыт для движения

В дальнейшем Брасовским мостом смогут пользоваться и пешеходы, и велосипедисты, и общественный транспорт, и автомобили. Ранее по Брасовскому мосту было поэтапно восстановлено движение трамваев.

Брасовский мост был сдан в эксплуатацию в 1959 году, и вплоть до 2019 года не проводилось значительных ремонтных работ для улучшения его технического состояния.

В начале ремонта на Брасовском мосту весной 2019 года было установлено, что мост находится в очень плохом состоянии и его необходимо полностью снести, разработать новый строительный проект и построить заново.

Демонтаж старого Брасовского моста был начат летом 2021 года, а в мае 2022 года началось строительство нового моста. В июне этого года одна из сторон Брасовского моста была завершена и по ней было восстановлено движение трамвая 11-го маршрута, прерванное на неполный год.