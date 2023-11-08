Военная операция Израиля в Газе: чего уже добились израильтяне и что будет происходить в ближайшее время

Израиль считает, что главный командный пункт ХАМАС находится под зданием больницы «Аш-Шифа» в Газе, и в этой связи продолжает считать ее военной целью. Джоши полагает, что в итоге ЦАХАЛ предпримет попытку захватить больницу или весь прилегающий к ней район.

Израильтяне прислушиваются к тому, что говорят их союзники, но в итоге всегда действуют так, как считают целесообразным, и так было на протяжении многих лет, отмечает Джоши. Разумеется, Нетаньяху приходится учитывать настроения в Вашингтоне, однако в израильском штабе полагают, что у них еще есть время продолжать свои операции с прежним размахом.

Американские чиновники уже не раз высказывали беспокойство по поводу того, как ЦАХАЛ выбирает свои цели, однако Израиль по-прежнему действует так, как считает нужным. Конечно, у США есть рычаги воздействия на Израиль, но израильтяне считают победу над ХАМАС очень важной, а возможно, и необходимой для выживания государства, и поэтому не будут просто следовать любым указаниям из Вашингтона.