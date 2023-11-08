В Латвии во всю продолжаются поиски Анны Янсоне, суд вынес приговор пьяному водителю, насмерть сбившему велосипедиста в Саласпилсе, а синоптики выступили с предупреждением по поводу ожидаемого мороза со снегом. Об этом и не только - рассказываем в ежедневной подбороке RUS TVNET за среду, 8 ноября.
Главное за 8 ноября ⟩ Поиски Анны Янсоне, 10 лет тюрьмы для пьяного водителя и когда ждать мороза и снега
Новости Латвии:
Ровно неделю назад, 1 ноября, мама двоих детей, 34-летняя Анна Янсоне, вместе со своей младшей дочерью ушла из дома в Риге на улице Петерсалас. Тело четырехмесячной девочки обнаружили на следующий день в арендованном автомобиле в лесном массиве в Валгундской волости. Анну Янсоне продолжают искать. Этот трагический случай с новой силой вывел в общественное пространство разговоры о послеродовой депрессии и важности психологической помощи, а также о взаимодействии ответственных структур в кризисных ситуациях. Об этом - очередной эфир еженедельной дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?".
1 ноября в Государственную полицию поступила информация об исчезновении Анны Янсоне 1989 года рождения и ее дочери Луизы Эвертовской, родившейся в этом году. 2 ноября в лесу Валгундской волости был найден автомобиль, в котором, к сожалению, был обнаружен мертвым разыскиваемый младенец. Поиски женщины продолжаются. Историей поисков Анны и своими выводами по этому поводу поделился волонтер Алексей Иванов.
Рижский окружной суд приговорил водителя к десяти годам лишения свободы за наезд на велосипедиста в Саласпилсе, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
За ратификацией Стамбульской конвенции и легализацией партнерства менее заметным оказался очередной скандал, связанный с сексуальным образованием детей. Под огонь критики консервативно настроенных граждан попала книга "Там внизу" (Tur lejā), в которой детям рассказывается о появлении людей на свет. Почему нам стоит перестать волноваться по поводу таких книг - в рубрике "Липину интересно".
В латвийских больницах увеличилось число пациентов с Covid-19, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Общественное обсуждение ситуации с экзаменом по государственному языку становится особенно бурным, когда речь заходит о людях старшего возраста. Многие считают, что требовать этого от людей в возрасте 60-70 лет - это слишком, пишет "Чайка".
Реконструкция моста Земитана в Риге значительно улучшит его доступность для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями передвижения, рассказали в среду на информационном онлайн мероприятии, посвященном проекту реконструкции моста.
В среду во время организованного депутатом Сейма Глорией Гревцовой пикета против Стамбульской конвенции один человек был призван к административной ответственности.
Российские таможенники задержали гражданина Латвии, который через эстонский погранично-контрольный пункт Койдула хотел контрабандой ввезти в Евросоюз 49 килограммов косметики, сообщает эстонское региональное издание Louna-Eesti Postimees.
В начале ноября шторм Kieran унес жизни 16 человек в Западной Европе. Проливные дожди и беспрецедентно сильный ветер вызвали хаос в транспортной системе ряда европейских стран. 5 ноября Латвийский центр геологии окружающей среды и метеорологии (LVĢMC) сообщил, что этот циклон приблизился к территории Латвии с запада. Об этом шторме и его последствиях для Латвии рассказывает Лаура Круминя, руководитель отдела прогнозов.
Во второй половине этой недели температура воздуха в Латвии немного понизится, а на следующей неделе возможен снег и небольшой мороз, прогнозируют синоптики.
В среду, 8 ноября, в рамках проекта Rail Baltica откроется новая дорога в/из Рижского аэропорта, сообщили представители SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL).
В ноябре Латвия отмечает государственные праздники. Жителей и гостей страны ждет обширная программа праздничных мероприятий. В последние несколько лет столица отказывалась от торжественного салюта в День независимости Латвии по ряду разных причин. Рассказываем, ждать ли его в этом году.
За рубежом:
Падение объемов экспорта и необходимость финансировать войну Кремля в Украине поставили "Газпром" на грань финансовой катастрофы. Ожидается, что в 2025 году российская государственная газовая компания понесет убытки в один триллион рублей (10,17 миллиарда евро).
В результате покушения в оккупированном российскими войсками Луганске ликвидирован коллаборационист Михаил Филипоненко - бывший глава так называемого "Управления народной милиции" и депутат "Народного совета" самопровозглашенной "ЛНР", сообщили СМИ в среду, 8 ноября.
Чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова из России обвиняют в совершении тяжкого преступления.
В августе официальные лица США подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года были убиты по меньшей мере 70 000 украинских солдат, а от 100 000 до 120 000 - ранены. Ежедневная газета The New York Times в том же месяце заявила, что потери в живой силе Украины частично вызваны ограниченными возможностями медицины и нехваткой личного состава на передовой.
Форум свободной России (ФСР) проводит аукцион в поддержку российских добровольцев ВСУ. Будет лот и из Латвии, сообщили RUS TVNET организаторы.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров подарил командирам подразделений, воевавших в Украине, автомобили марок Mercedes и GMC западного производства, сообщил он сам в своем Telegram.
Интересное чтиво:
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис и его девушка Лаура Визла, похоже, расстались.
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной планеты американского актера Патрика Демпси (57).
Хотя фисташки можно купить и без скорлупы, большинство отдает предпочтение неочищенным: кто из-за цены, а кто - из-за самого процесса очищения.
Президент Латвийской ассоциации психиатров Марис Таубе надеется, что ситуация с пропавшей Анной Янсоне, чья четырехмесячная дочка была обнаружена без признаков жизни в машине в лесу, приведет к тому, что послеродовому уходу будет уделяться больше внимания.
За три года жизнь в Эстонии подорожала почти на 40 процентов. Те же ветры дуют и в соседних странах, и в Латвии решили прибегнуть к тому, что, как они надеются, поможет смягчить удар по кошелькам населения, пишет Rus.Postimees.
В четверг, 9 ноября, в кинотеатре Splendid Palace состоится премьера нового латвийского художественного фильма Elpot zem ūdens ("Дышать под водой") с Каспаром Думбурсом в главной роли. Социальная драма, основанная на реальных персонажах и событиях, стала дебютом режиссера Роналда Мезмача в полнометражном кино. В фильме рассказывается о серьезной и по-прежнему актуальной проблеме - наркозависимости, от которой страдают как сами зависимые, так и их близкие.
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