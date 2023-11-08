Главное за 8 ноября ⟩ Поиски Анны Янсоне, 10 лет тюрьмы для пьяного водителя и когда ждать мороза и снега

Форум свободной России (ФСР) проводит аукцион в поддержку российских добровольцев ВСУ. Будет лот и из Латвии, сообщили RUS TVNET организаторы.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров подарил командирам подразделений, воевавших в Украине, автомобили марок Mercedes и GMC западного производства, сообщил он сам в своем Telegram.

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Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис и его девушка Лаура Визла, похоже, расстались.

Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной планеты американского актера Патрика Демпси (57).

Хотя фисташки можно купить и без скорлупы, большинство отдает предпочтение неочищенным: кто из-за цены, а кто - из-за самого процесса очищения.

Президент Латвийской ассоциации психиатров Марис Таубе надеется, что ситуация с пропавшей Анной Янсоне, чья четырехмесячная дочка была обнаружена без признаков жизни в машине в лесу, приведет к тому, что послеродовому уходу будет уделяться больше внимания.

За три года жизнь в Эстонии подорожала почти на 40 процентов. Те же ветры дуют и в соседних странах, и в Латвии решили прибегнуть к тому, что, как они надеются, поможет смягчить удар по кошелькам населения, пишет Rus.Postimees.

В четверг, 9 ноября, в кинотеатре Splendid Palace состоится премьера нового латвийского художественного фильма Elpot zem ūdens ("Дышать под водой") с Каспаром Думбурсом в главной роли. Социальная драма, основанная на реальных персонажах и событиях, стала дебютом режиссера Роналда Мезмача в полнометражном кино. В фильме рассказывается о серьезной и по-прежнему актуальной проблеме - наркозависимости, от которой страдают как сами зависимые, так и их близкие.