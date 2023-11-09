Модный царь Даугавпилса

Мэр Даугавпилса явно живет не по средствам, но в городе, где нет оппозиции и слабые СМИ, вы этого не заметите.
Все началось с поста в социальных сетях.
Когда в последний день работы в мобильную редакцию Re:Baltica в Даугавпилсе пришел мэр Андрей Элксниньш, мы выложили в соцсети X (бывший Twitter) фотографию. Один из комментаторов написал: "Обувь для чиновника шикарная".
Новые кроссовки от итальянского модного дома Zegna стоят 900 евро. У Элксниньша они есть в нескольких цветах.
В чем проблема? Две пары этой обуви стоят столько, сколько Элксниньш получал ежемесячно в последний год на посту мэра (2200 евро до вычета налогов) - и ничего не остается. У него нет накоплений. За последние пять лет, с тех пор как он вернулся в Даугавпилс, его доход также не превышает 2000 евро в месяц. Но семья Элксниньша живет так, как нельзя себе позволить на официальный доход чиновника.
Даугавпилсская мода
Активисты, создавшие группу pilseta.lv в Facebook, первыми рассказали мобильной редакции в Даугавпилсе о несоответствии образа жизни мэра его доходам (название pilseta.lv - это ирония по отношению к самому популярному в городе порталу gorod.lv, где, как и на grani.lv или nasha.lv, нельзя найти статьи с критикой мэра).
Но истинный масштаб образа жизни становится понятен, если изучить фотографии в профилях мэра и его супруги в социальных сетях и сравнить их с официальными доходами.
В мае Элксниньш улыбается рядом со строителями трамвайных путей. В то время как мужчины одеты в грязную рабочую одежду, на мэре желтая рубашка-поло (новая стоит 700 евро). В июне он участвует в ярком забеге в шортах Rhude стоимостью 500 евро. На играх Ghetto он уже в других шортах этой марки, цена которых такая же - 500 евро. Зимой от холода Элксниньша защищает куртка Zegna за 2500 евро.
Екатерина, жена мэра, тоже любит люксовые бренды. Они поженились шесть лет назад на берегу озера Комо в Италии, а в этом году отмечают юбилей, который часто называют чугунной свадьбой.
Правда, она предпочитает другие металлы.
На фотографии, где на фоне гор видна жена Элксниньша, украшения на ее руке впечатляют больше, чем снежные вершины. Продукция брендов Tiffany, Cartier и Chopard на этом снимке стоит минимум 15 000 тысяч евро. Но это не все. У супруги мэра на плече сумка Gucci стоимостью 900 евро, на ней также жилет Dior за 4000 евро, а черная сумка Celine стоит 400 евро.
Слишком мало
Декларации о доходах Элксниньша показывают, что с 2017 года, когда он вступил в должность мэра Даугавпилса, его средний ежемесячный доход до уплаты налогов составлял 1714 евро. У Элксниньша нет сбережений, как и других доходов.
В этом году зарплата мэра возросла до 5915 евро до уплаты налогов, но это не касается периода, за который были поданы декларации, на основании чего были сделаны расчеты.
Из годовых отчетов двух компаний, принадлежащих супруге мэра, видно, что одна фирма никогда активно не работала. Во второй компании среднегодовая прибыль за последние пять лет составляет около 1500 евро в месяц.
Это не помешало ей в 2019 году купить квартиру площадью 123 квадратных метра на центральной улице Даугавпилса за 50 тысяч евро.
При этом она не брала ипотечный кредит на ее покупку. Неизвестно, есть ли у нее какие-либо другие доходы, кроме бизнеса, прибыль от которого не покрывает ее образ жизни. Екатерина Элксниня отказалась отвечать на вопросы, заявив, что как частное лицо она не обязана это делать.
Другое семейное имущество - участок площадью более 8000 квадратных метров у живописного озера Шуню, на котором за высоким забором с железными львами, охраняющими ворота, расположена впечатляющая, но трудно различимая вилла, изначально принадлежавшая тестю Элксниньша. В настоящее время она принадлежит жене мэра и его матери-пенсионерке. Последняя купила свою часть в 2021 году за 80 000 евро - также без помощи ипотечного кредита, следует из записи в Земельной книге.
Еще восемь лет назад СМИ сообщили, что Элксниньш использовал своих родственников в качестве прикрытия, например, у компании своего отца на невероятно выгодных условиях арендует джип Range Rover, которому тогда было несколько лет.
Предлагает белье, а не ответы
Сам мэр в интервью Re:Baltica отказался по существу отвечать на вопросы о происхождении своих доходов и противоречивости образа жизни.
"Я не буду комментировать, потому что все, что касается моей публичной деятельности, есть в моей декларации как государственного должностного лица. Это во-первых. Во-вторых - оценку соответствия моего финансового положения может дать VID. Как моего, так и членов моей семьи, которые достаточно обеспечены, - указал Элксниньш. - Это максимум, что я могу вам сказать. В-третьих - я могу, если хотите, снять штаны и показать вам свое белье", - добавил мэр.
Всю часть интервью смотрите ниже.
Элксниньш повторяет прием, который ранее использовал тогда еще политик Алдис Гобземс, когда ему задавали вопросы о несоответствии доходов его образу жизни, что вызывает подозрения в их легальности. Хотя никто не спрашивает их о нижнем белье, таким ответом политики пытаются тривиализировать проблему и журналистов.
Хозяин или царь?
Мэр Даугавпилса в социальных сетях называет себя хозяином. Он может так себя вести, потому что после последних выборов в самоуправлении практически нет оппозиции. Нет и независимых СМИ, за исключением небольшого портала Chayka.lv.
Во втором по величине городе Латвии Элксниньш позиционирует себя как источник стабильности после смены руководства, от которой страдал город. С 2017 года, когда тогдашний депутат Сейма от партии "Согласие" впервые был избран мэром Даугавпилса, руководство города менялось четыре раза.
Но после последних выборов 2021 года, когда под его руководством список "Согласия" получил 7 из 15 голосов, золотой голос в муниципалитете оказался у Алексея Васильева, избранного от Русского союза Латвии (РСЛ). Он стал вице-мэром, а бывшие представители оппозиции получили должности председателей комитетов. "После выборов, когда "Согласие" объединилась с РСЛ, не было никакой действующей оппозиции", - говорит Дмитрий Олехнович, лектор Даугавпилсского университета. "Следует помнить, что они ["Согласие" и РСЛ. - Прим. ред.] были, мягко говоря, врагами", - добавляет он. Олехнович подчеркивает, что раньше хотя бы были попытки сформировать оппозицию, но сейчас ничего нет. Ситуацию в нынешней думе он называет "мягким авторитаризмом" - Элксниньш контролирует все и вся. "Оппозиция - это молчаливая позиция. (...) Я не адвокат Элксниньша, отнюдь, но он мастер своего дела, ему трудно противостоять", - считает лектор.
Иного мнения придерживается избранный от Партии Даугавпилсского края Петерис Дзалбе: "В настоящее время я считаю себя и своего однопартийца Ивара Шкинча конструктивной оппозицией". Однако они не являются деструктивной оппозицией, которая "бегает с плакатами". То, что с позицией можно работать, не означает, что оппозиции не существует. С другой стороны, на вопрос, является ли городская дума прокремлевской, Дзалбе ответил, что "Даугавпилсская городская дума не может быть прокремлевской, поскольку находится на территории Латвийской Республики". Однако депутат указал, что одной из таких проблем является вице-мэр Васильев. "Он представляет Русский союз Латвии и пытается показать, что Даугавпилс должен смотреть не в европейском, а в другом направлении. Каждый раз я поднимаю вопрос о том, что этот человек занимает неподходящую должность, но если это нравится председателю думы, то с этим ничего не поделаешь". То же самое и с избранным от партии "Согласие" Лавреновым, который "считает, что политика России лучше, чем политика Латвии, и хочет идти в том направлении".
"Даугавпилс - это история успеха с точки зрения умения создать сильную, сплоченную команду в многонациональном, многоконфессиональном контексте. В политике все привыкли с кем-то дружить. Мне нравится этот дух товарищества в городе", - говорит он.
Российская пропаганда - это нормально
Но "дружба" означает, что мэр не реагирует, когда его партнеры по коалиции распространяют российские пропагандистские нарративы (подробнее здесь) или поддерживают агрессора после российского вторжения в Украину (пример здесь). С точки зрения Элксниньша - пока органы госбезопасности не признают что-то преступным, это не наказуемо и его это не должно волновать.
"Повторю - я не читаю, не буду читать и не хочу читать, что делает в социальных сетях тот или иной политический деятель. Как председатель думы я оцениваю в определенных случаях, как это предусмотрено законом, - сказал Элксниньш. - Депутаты (...) являются зеркалом общества. Поэтому для депутата, когда он в личное время делает что-то, не связанное с исполнением своих обязанностей, я, конечно, не буду цензором, который будет этим заниматься".
Даже когда спецслужбы кем-то интересуются, мэра это особо не беспокоит. Гражданин России Теодор Быковский много лет работал в Даугавпилсской городской думе (одно время возглавлял отдел молодежи, затем - до 2023 года - был экспертом проектов в отделе развития). Сейчас он живет во Пскове. Быковскому не только аннулирован вид на жительство в Латвии, но и на основании заключения Службы государственной безопасности (VDD) запрещен въезд в страну как лицу, которое представляет угрозу национальной безопасности.
Элксниньш пояснил Re:Baltica, что в муниципальных структурах работает 4000 человек и что служба безопасности не проинформировала его как главу муниципалитета о Быковском.
Пути мэра и партии "Согласие" разошлись после того, как он заявил в программе Delfi TV, что "Крым является частью Российской Федерации", однако о законности его включения можно будет говорить после "более глубокого анализа" (позже на пресс-конференции он пояснил, что в Крыму действительно действуют российские законы, но с точки зрения международных отношений фальшивый референдум о присоединении территории к России все же признается несостоявшимся). Когда один из лидеров "Согласия" Янис Урбанович призвал его задуматься о том, есть ли в партии место прямому или косвенному оправданию российской агрессии, Элксниньш, все депутаты, избранные по списку "Согласия", а также значительная часть даугавпилсского отделения вышли из партии.
Хороший царь, плохая страна
С тех пор моделью действий Элксниньша является хороший царь в Даугавпилсе, которому плохая Рига - или государство - навязывает неприемлемые решения.
Поэтому Даугавпилсская дума до последнего колебалась со сносом советских памятников. Муниципалитет не был согласен ни с тем фактом, что ему пришлось заплатить за снос, ни с мотивами, по которым это следует сделать.
"В Даугавпилсе нет памятников, ПРОСЛАВЛЯЮЩИХ советскую власть, но есть памятники и мемориалы в честь воинов, погибших во Второй мировой войне, освободивших мир от нацизма", - написал Элксниньш в своем аккаунте в Facebook, комментируя решение обратиться в Конституционный суд. Только один депутат думы воздержался при голосовании по этому решению.
Похожий сценарий повторился после решения Сейма о том, что граждане России, проживающие в Латвии, должны сдать экзамен на знание латышского языка на определенный уровень, иначе они потеряют право на проживание в Латвии.
Кроме Риги, их больше всего в Даугавпилсе. Это была одна из главных проблем, с которой местные жители летом обращались в мобильную редакцию Re:Baltica. Учиться сложно, бесплатных курсов нет, приходится откладывать из пенсии 300-400 евро на курсы, которые, вероятно, придется пройти несколько раз.
Между тем Даугавпилсская городская дума, прекрасно осознавая проблему, выделила на бесплатные языковые курсы примерно ту же сумму, что и раньше - 30 000 евро в год. Приоритет отдается претендентам на гражданство, родителям, чьи дети начали изучать латышский язык, и реэмигрантам, а не российским пенсионерам, которые больше всего нервничают из-за ситуации. Когда Re:Baltica спросила Элксниньша, пришедшего в мобильную редакцию в качестве гостя, почему он не заботится о своих жителях, мэр ответил, что это не обязанность муниципалитета - если государство принимает "глупое решение", то пусть за это платит государство. У мэрии нет денег.
И большинству горожан такой мэр явно нравится, о чем жители тоже говорили в мобильной редакции Re:Baltica (большая часть - в один день, но нельзя с уверенностью сказать, что это было специально организовано).
Дела решаются, справляя нужду
Что будет, если возразить мэру, на собственной шкуре испытал Олег Буринский, президент Латвийской федерации фитнеса и бодибилдинга (он также неудачно участвовал в выборах в городскую думу).
В начале 1990-х годов Буринский обустроил спортзал в подвале городского здания Vienības nams. С мэром они были дружны, он бывал у него дома, а мэр и его жена приходили в клуб на тренировки.
"До этого у нас были такие отношения - я всегда был настроен проевропейски, он всегда был настроен пророссийски, но мы как-то могли нормально общаться на эту тему, ничего особенного не было. После того как он стал мэром, у нас было такое джентльменское соглашение - давай, Андрей, я в политику не лезу, а ты не лезь в мои дела", - говорит Буринский (версия Элксниньша другая - Буринский дружит с отцом его жены, между ним и спортсменом нет никаких отношений, он знает его только как политического деятеля, от вопросов о тренировках в его зале мэр уклонился).
Буринский утверждает, что платил за аренду 3000-4000 евро в месяц. Муниципалитет каждый год безоговорочно продлевал договор аренды.
Пока Россия не вторглась в Украину.
"Началась война, его заместитель Васильев пишет в Facebook - мы за войну, мы за Путина, Путин - молодец, он все делает правильно. Я написал пост - Васильев, ты что, рехнулся, фашистские тексты продвигаешь? И тут мэр думает - о, ты на моего заместителя наезжаешь? Ну, тогда мы... - рассказывает Буринский. - Сначала он прислал мне этого ссыкуна. Его правая рука в партии пришел к дверям, стоит и писает. Не в переносном смысле, в прямом. Началась своего рода травля".
Речь идет о кандидате в депутаты от "Согласия" и сотруднике муниципального предприятия Константине Асташоноке, разместившем в соцсетях фотографию, на которой кто-то писает у входа в спортивный клуб.
Когда инцидент попал в СМИ, Асташонок не только отрицал, что это его фотография, но поначалу даже пытался объяснить, что она опубликована не с его профиля. И это вовсе не Vienības nams, а фото он якобы нашел в Интернете. То же самое он утверждает и сейчас, хотя отвечает только на текстовые сообщения, а не на звонки.
"Что мы будем комментировать? Каждого писающего дурака? Я точно знаю, что это не Асташонок", - так сказал Элксниньш о случившемся тогда. По словам Буринского, когда он спросил мэра, в чем дело, тот ответил, что виноваты оба. "Точно так же, как и с украинцами - они сами виноваты, что их так гнобят. Точно такая же ситуация. И началось".
Следующий шаг был гораздо сложнее. После 25 лет работы местные власти неожиданно решили не продлевать аренду клуба, хотя долгов не было. "До последнего момента я не верил, что он это сделает. Я думал, просто пугает - как всегда. Город же теряет деньги, стабильный арендатор, я работаю с прошлого века, плачу большие деньги, старушки тренируются в рамках проекта ЕС", - говорит Буринский.
Элксниньш рассказал Re:Baltica, что решение исполнительного директора не продлевать договор было правильным - клубу не только по халатности не пересмотрели арендную плату, но и "цитадель латышскости" не должна располагаться в месте, на санитарное состояние которого дума получает жалобы и наличие которого ухудшает техническое состояние дома.
Официальной причиной непродления договора стало то, что помещение необходимо Vienības nams - на данный момент главному культурному учреждению города. Под гардероб, под столовую, под малый зал.
Однако на самом деле спустя девять месяцев после того, как клуб попросили о переезде, помещения пустуют и в них ничего не происходит, убедилась Re:Baltica в октябре. Даже табличку с часами работы с двери не убрали.
Официально объясняется, что в настоящее время проводится процедура закупки для выбора одного из двух вариантов, что там будет. Но поскольку в следующем году государство не обещает увеличения субсидий муниципалитетам, денег на все желания у совета не хватит. Поэтому никто не может сказать, когда в пустующих помещениях начнется ремонт и появится что-то новое.
"Я считаю, что Элксниньш умышленно нанес ущерб городу, город перестал получать арендные платежи и ушел в минус, и со старушками так по-свински сделал - хоп, выкинул, чтобы отомстить лично мне за мою позицию по Украине", - резюмирует Буринский.
Элксниньш называет это "провалившимися теориями заговора политического деятеля".
Распустить нельзя оставить
И вопрос памятников, и другие побудили нескольких активных жителей Даугавпилса потребовать роспуска думы. Айвар Брокс, бывший депутат думы и директор Даугавпилсской музыкальной гимназии, неудачно баллотировавшийся на последних парламентских выборах по списку Национального объединения, принес в мобильную редакцию целую папку петиций.
Он и его соратники регулярно отправляют письма президенту и в Сейм, обращая внимание на, по их мнению, антигосударственные явления в самоуправлении, такие как запрет муниципальным учреждениям поднимать украинские флаги (сейчас, правда, в Даугавпилсе заметно несколько. - Прим. ред.), переименовывать улицы в честь советской власти или сносить прославляющие ее памятники. Это стало очевидным с началом российского вторжения в Украину, утверждают авторы. "Электорат Элксниньша в социальных сетях призывает к созданию Даугавпилсской народной республики и назначению мэра ее президентом. (...) Заявления как самого Элксниньша, так и других депутатов раскалывают Даугавпилс и создают ощущение, что приход России сюда возможен и желателен". Айвар Брокс считает, что думу необходимо срочно распустить, так как это единственный способ спасти ситуацию.
Между тем Элксниньш, обещавший основать новую партию после выхода из "Согласия", не спешит это делать. Идеологически партия будет центристской и ориентированной на единую политическую нацию, но когда - мэр не знает, в думе очень много работы. Элксниньш начал дистанцироваться от своего бывшего соратника Александра Барташевича, мэра соседнего города Резекне, находящегося на грани банкротства. Он никогда не говорил, что они вместе создадут партию - это сказал Барташевич.
Лектор из Даугавпилса Олехнович пессимистично оценивает перспективы роспуска думы. "За что распускать? - спрашивает он. - Хотя оценивать происходящее в городской думе можно по-разному, но Элксниньш мастерски делает все в рамках закона. Кроме того, кто придет на его место? Я не вижу лидера, который мог бы сплотить вокруг себя людей. (...) Элксниньш знает, как прикормить своих конкурентов и сделать их своими союзниками". На вопрос о том, что должно произойти, чтобы в городе произошли перемены, Олехнович после долгой паузы отвечает: "Скажу честно - я не знаю".
Редакционный проект "Даугавпилс" и документальный фильм, в рамках которого была подготовлена эта статья, были софинансированы Фондом поддержки СМИ из бюджета Латвии. За содержание отвечает Re:Baltica, получившая финансирование в рамках открытого конкурса. #SIF_MAF2023
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