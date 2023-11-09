Модный царь Даугавпилса

Но после последних выборов 2021 года, когда под его руководством список "Согласия" получил 7 из 15 голосов, золотой голос в муниципалитете оказался у Алексея Васильева, избранного от Русского союза Латвии (РСЛ). Он стал вице-мэром, а бывшие представители оппозиции получили должности председателей комитетов. "После выборов, когда "Согласие" объединилась с РСЛ, не было никакой действующей оппозиции", - говорит Дмитрий Олехнович, лектор Даугавпилсского университета. "Следует помнить, что они ["Согласие" и РСЛ. - Прим. ред.] были, мягко говоря, врагами", - добавляет он. Олехнович подчеркивает, что раньше хотя бы были попытки сформировать оппозицию, но сейчас ничего нет. Ситуацию в нынешней думе он называет "мягким авторитаризмом" - Элксниньш контролирует все и вся. "Оппозиция - это молчаливая позиция. (...) Я не адвокат Элксниньша, отнюдь, но он мастер своего дела, ему трудно противостоять", - считает лектор.

Иного мнения придерживается избранный от Партии Даугавпилсского края Петерис Дзалбе: "В настоящее время я считаю себя и своего однопартийца Ивара Шкинча конструктивной оппозицией". Однако они не являются деструктивной оппозицией, которая "бегает с плакатами". То, что с позицией можно работать, не означает, что оппозиции не существует. С другой стороны, на вопрос, является ли городская дума прокремлевской, Дзалбе ответил, что "Даугавпилсская городская дума не может быть прокремлевской, поскольку находится на территории Латвийской Республики". Однако депутат указал, что одной из таких проблем является вице-мэр Васильев. "Он представляет Русский союз Латвии и пытается показать, что Даугавпилс должен смотреть не в европейском, а в другом направлении. Каждый раз я поднимаю вопрос о том, что этот человек занимает неподходящую должность, но если это нравится председателю думы, то с этим ничего не поделаешь". То же самое и с избранным от партии "Согласие" Лавреновым, который "считает, что политика России лучше, чем политика Латвии, и хочет идти в том направлении".