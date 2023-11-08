Эксперт - о возможных причинах нарушения летательным аппаратом РФ воздушного пространства Латвии

Об этом случае Министерство обороны проинформировало Министерство иностранных дел (МИД) для проведения дальнейших дипломатических мероприятий.

7 ноября в МИД был вызван временный уполномоченный делопроизводитель посольства России в Латвии, которому в связи с произошедшим была вручена нота протеста.

В НВС агентству LETA указали, что за последние годы это первый случай, когда российское воздушное судно нарушает воздушное пространство Латвии.

В то же время такое поведение России не является чем-то новым по отношению к странам Балтии.

Минобороны подчеркивает, что, принимая во внимание полномасштабное вторжение России в Украину, Латвия осуществляет усиленную защиту своих сухопутных границ, воздушного пространства и территориальных вод. Кроме того, союзные страны НАТО в порядке ротации обеспечивают миссию патрулирования воздушного пространства над странами Балтии.

Латвия продолжит обеспечивать защиту внешней границы ЕС и НАТО. Системы наблюдения за воздушным пространством НВС способны незамедлительно выявлять нарушения воздушного пространства и информировать об этом НАТО, чтобы принять совместное решение о необходимых действиях.

В августе прошлого года российский вертолет Ми-8 совершил несанкционированный заход в воздушное пространство Эстонии и пробыл там около одной минуты. Также в июне российский пограничный вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там менее двух минут.

Также в июне 2021 года два российских бомбардировщика Су-24 нарушили воздушное пространство Литвы над Балтийским морем. Незадолго до этого два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Эстонии.