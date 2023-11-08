Эксперт - о возможных причинах нарушения летательным аппаратом РФ воздушного пространства Латвии

Вхождение российского самолета в воздушное пространство Латвии может быть как ошибкой пилота, так и преднамеренной акцией с целью проверки ответных действий, считает бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) и командир Воздушных сил Латвии Юрис Маклаков.
Он указал, что в распространенном накануне Министерством обороны сообщении нет подробной информации о том, какого вида летательный аппарат нарушил воздушное пространство Латвии и как долго он находился в Латвии. Такое нарушение может быть связано с ошибкой пилота во время проверочного или учебного полета, или осознанными действиями, чтобы проверить возможности реагирования и готовность Латвии и НАТО, принимая во внимание, что миссию воздушного патрулирования стран Балтии НАТО обеспечивают самолеты союзников.
На вопрос, при каких обстоятельствах такого нарушителя стоило бы сбить, эксперт ответил, что ему неизвестно, как долго аппарат нарушал воздушное пространство Латвии. Он добавил, что принятие решения о сбитии - не простой процесс, однако очевидно в этот раз был не тот уровень угрозы, чтобы это делать/
Радар воздушных сил в понедельник зафиксировал нарушение воздушного пространства Латвии у латвийско-российской границы, которое совершило российское воздушное судно.
После незаконного пересечения границы воздушное судно вернулось на территорию России.
Учитывая констатированное нарушение, НВС приступили к необходимым действиям по предотвращению любой угрозы безопасности Латвии. Оперативная информация была направлена в НАТО.
Об этом случае Министерство обороны проинформировало Министерство иностранных дел (МИД) для проведения дальнейших дипломатических мероприятий.
7 ноября в МИД был вызван временный уполномоченный делопроизводитель посольства России в Латвии, которому в связи с произошедшим была вручена нота протеста.
В НВС агентству LETA указали, что за последние годы это первый случай, когда российское воздушное судно нарушает воздушное пространство Латвии.
В то же время такое поведение России не является чем-то новым по отношению к странам Балтии.
Минобороны подчеркивает, что, принимая во внимание полномасштабное вторжение России в Украину, Латвия осуществляет усиленную защиту своих сухопутных границ, воздушного пространства и территориальных вод. Кроме того, союзные страны НАТО в порядке ротации обеспечивают миссию патрулирования воздушного пространства над странами Балтии.
Латвия продолжит обеспечивать защиту внешней границы ЕС и НАТО. Системы наблюдения за воздушным пространством НВС способны незамедлительно выявлять нарушения воздушного пространства и информировать об этом НАТО, чтобы принять совместное решение о необходимых действиях.
В августе прошлого года российский вертолет Ми-8 совершил несанкционированный заход в воздушное пространство Эстонии и пробыл там около одной минуты. Также в июне российский пограничный вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там менее двух минут.
Также в июне 2021 года два российских бомбардировщика Су-24 нарушили воздушное пространство Литвы над Балтийским морем. Незадолго до этого два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Эстонии.
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