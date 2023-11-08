Россия атаковала гражданское судно в порту в Одесской области

"Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии в момент его захода в порт. Трое членов экипажа - граждане Филиппин - ранены, один из них госпитализирован. Лоцман погиб, еще один рабочий порта получил ранения", - говорится в заявлении Южного командования ВСУ.

В ВСУ отметили, что удар был нанесен противорадиолокационной ракетой Х-31П самолетом тактической авиации.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, судно должно было перевозить железную руду в Китай.

После провала поддержанной ООН зерновой сделки в июле Москва заявила, что любое судно, заходящее в украинские порты, может рассматриваться как потенциальная военная цель.

Затем Украина объявила о создании нового "гуманитарного коридора" - морского пути для гражданских судов - в обход международных вод. Однако Россия продолжала атаковать украинские порты и инфраструктуру, связанные с экспортом зерна.